Joven se inscribió hace dos años en pandemia de COVID-19; por primera vez acude al Tec Saltillo

La carrera de Ingeniería en Mecatrónica es una de las más demandadas en el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), en ella están inscritos al menos un tercio de los 7 mil estudiantes de esta casa de estudios; Édgar Armendáriz es uno de los alumnos, quien desde el pasado lunes 31 de enero acudió por primera vez a tomar clases presenciales, sin necesidad de conectarse a una pantalla y en medio de la cuarta ola de contagios de COVID-19 por la variante Ómicron.

Desde finales de enero el ITS anunció su regreso a clases presenciales, luego de dos años fuera de las aulas y con clases en línea debido a la pandemia; esto provocó rezago no solo en esta institución, sino en todos los niveles educativos, pero en su caso Édgar señala que aunque contó con herramientas particulares como una plataforma especializada para la comunidad del Tecnológico, no fue lo ideal.

“A pesar del esfuerzo de los maestros y del nuestro, el medio dificulta mucho el aprendizaje, sí se pierde una gran cantidad de información y de experiencia porque hay clases en las que necesitas estar en un taller, al menos en lo que es mi carrera necesitas ver prácticas y experimentos. En las materias que no entendía, aunque buscara por mi propia cuenta, seguía habiendo un porcentaje de conocimientos que perdía y que no pude recuperar”, dice.

Por ello, la mayor expectativa y la motivación para tomar clases presenciales, que tiene Édgar, es tratar de recuperar el conocimiento que no obtuvo antes, “espero poder ponerme al corriente con los conocimientos que perdí o que no obtuve de la manera correcta”, señala el joven.

El regreso a las aulas se dio bajo las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades académicas y estatales; esto le hace sentir seguro a Édgar para presentarse a los salones y tomar sus clases, pero no baja la guardia y conserva la sana distancia; prefiere no quitarse el cubrebocas por su seguridad.

Además de las medidas ya conocidas como el uso de gel, toma de temperatura, sana distancia, ventilación de los salones, además los docentes optaron por dividir los grupos mayores de 20 personas, para que una parte acuda 2 días a la semana y la otra mitad, lo haga los otros 2 días, lo que brinda confianza a Édgar para saber que se respetarán las disposiciones.

El primer día de clases para el joven no solo representa la oportunidad de reforzar sus conocimientos, sino de conocer a sus compañeros y docentes, con quienes ha tenido interacción a través de una pantalla, pero que jamás había visto en persona.

Docentes también

regresan a clases

Regresar a las aulas no solo representó un nuevo comienzo después de la pandemia para los alumnos, sino también para los docentes, como Gabriel Pérez Salazar, catedrático en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien señala, tener sentimientos encontrados luego de dos años de impartir clases desde su casa a través de una plataforma de video.

“Por un lado, tenía ya muchas ganas de regresar a clases, por todas las dificultades que sé que les ha implicado el modelo a distancia a algunos de mis estudiantes. Por el otro, a pesar de todas las medidas de seguridad, no dejo de tener un cierto temor, por lo altamente contagioso de la variante Ómicron. Sin embargo, vengo con la actitud más positiva que puedo, con la esperanza de que estaremos todos bien”, dice.

En redes sociales, el investigador relató parte de su experiencia con el regreso a clases presenciales, que incluyó un altavoz para no alzar la voz debido al cubrebocas y que sea entendible al hablar, así como un medidor de CO-2 ambiental.

“Acabo de salir de mi primera clase presencial del semestre, después de casi dos años de trabajar a distancia. Habíamos empezado en línea la semana pasada. Hoy ya fue en vivo y a dramático color. Me compré un pequeño amplificador de voz que me ayuda a no tener que gritar a través del cubrebocas. En la Dirección me dieron un medidor de CO2 ambiental. En todo momento puertas y ventanas permanecieron abiertas, y no pasamos de 8 personas en el salón de clases, relató.

Otros siguen a la expectativa, si habrá o no regreso

En contraste, otras alumnas, como Alejandra Rodríguez, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), permanecen a la expectativa de un posible regreso, que de no ocurrir le haría replantear la posibilidad de buscar nuevas opciones de estudio.

Alejandra, igual que Édgar lleva dos años con clases en línea y jamás ha visitado la Universidad a la que pertenece.

“Estamos al espera de que nos confirmen si regresamos a las aulas o si seguimos en línea, pero de ser así lo mejor sería buscar otra alternativa”, señala.