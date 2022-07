Jóvenes Millenials y generación “Z” rechazan trabajos ofertados en Monclova y la Región Centro de Coahuila

Jóvenes egresados de sus estudios a nivel profesional y que pertenecen a la generación denominada “millenials” y generación “Z” rechazan las ofertas laborales que se ofertan en Monclova y los demás municipios de la Región Centro de Coahuila, afirmo el presidente de la Coparmex Mario Corial Rohell.

En entrevista con VANGUARDIA expuso que si bien es cierto que existe un déficit de empleo, por otro lado existe un déficit de personas quien ocupe los puestos disponibles en estas empresas.

Durante las reuniones de empresarios se expresa la falta de interés pero además de responsabilidad que se percibe de los jóvenes.

Algunos acuden a entrevistas son llamados a presentarse y no acuden, otros son contratados y al paso de algunos días abandonan sus sitios laborales.

“Es un tema que se ha pedido a las universidades que apoyen inculcándoles valores y ética, los millenials les falta un poco el sentido de responsabilidad, si van a un empleo o por alguna razón su jefe les hace algún comentario se ofenden y ya no se presentan a trabajar, cosa que antes no, el sentido es muy importante si no quieres que te llamen la atención concéntrate”.

Destacó que hoy en día existes muchos distractores para estas dos generaciones como lo son las redes sociales, que incluso por estar al pendiente de ellas se han generado accidentes laborales.

“Si vas a un trabajo, haz tu trabajo y hazlo bien y si quieres que te paguen mejor, obviamente tienes que dar un poco más de lo que te piden, por ende, en un momento te van a dar un mejor salario, mejor puesto, etcétera”

Por otro lado detalló la migración de talentos, ya que existen gran cantidad de jóvenes monclovenses que al graduarse sale y busca trabajo en Torreón, Saltillo o Monterrey, Estados Unidos o alguna otra parte del mundo y al final del día termina desarrollando su familia fuera de Monclova.

Debido a que en la Región Centro de Coahuila se tienen en promedio mil 700 egresados anualmente de universidades, Coparmex esta llevando a cabo el programa “Mi primer empleo”; este consta de los egresados de cualquier institución educativa -tengan su título o no- se contacten a la página de Facebook Coparmex Monclova para que envíen sus datos y personal experto en Recursos Humanos de la cámara les contactará para hacerles entrevistas y así tratar de buscarles una oportunidad laboral en cualquier empresa adherida a Coparmex o instalada en la Región Centro de Coahuila.

“Hay perfiles de contadores, ingenieros, hay muchas ingenierías interesantes en temas ambientales que son temas que las empresas necesitan más ese personal, es lo que estamos buscando para tratar de ver quien puede abrir esos espacios y que pueda contratar gente recién egresada”.

Se apoyará además a quien tenga habilidades empresariales para que puedan abrir sus despachos de contabilidad, jurídicos, se les van a ayudar a crear una cartera de clientes.

“No importa que no tengan experiencia lo importante es la actitud que tengan ganas de trabajar, de aportar algo de valor a la región con sus conocimientos, sus ideas, eso es lo que estamos buscando” puntualizo Coria Rohell.