La estilista de Saltillo que embellece con amor a los perritos

Una caricia es caligrafía sobre el cuero. La mano que pasa por el pelo deja un mensaje y poco a poco el perro que llega inquieto a la estética se relaja entre los brazos de Imelda Rodríguez, la estilista canina de 27 años. En ocasiones, el perro gruñe, se zangolotea y lanza una mordida como diciendo “estoy nervioso, he sufrido y no confío en los humanos”. Imelda intuye el significado de ese lenguaje extraño y sabe que no tiene que forzar al perrito. Vencer el miedo o superar un trauma requiere tiempo y “a pesar de que pasan por muchas cosas, si tú les das amor, ellos te agarran confianza y otra vez vuelven a confiar en la gente”.

Imelda estudió Arquitectura y cuando ejerció su profesión entendió que a veces se puede sentir sed a la orilla del río: “no me sentía feliz”. Se salió y consiguió trabajo en una estética canina. Ella ya había trabajado como peluquera de perritos a los 18 años en una veterinaria donde aprendió lo básico: usar las máquinas y tijeras para cortar el pelo y las uñas y asear y tranquilizar a los animales. En la estética duró tres años hasta que llegó la pandemia y empezaron las complicaciones: recorte de sueldo y aumento en la carga de trabajo. Decidió que era hora de emprender su propio negocio.

El 1 de marzo de 2021, ella y sus socias Brenda Luna y Sandra Godínez abrieron “Kibs Estética Canina”, en el bulevar Valdés Sánchez 4645, colonia La Florida. Imelda no solo cumplió un año de enfrentarse a la incertidumbre de abrir un negocio, sino que también venció el miedo de moverse en bicicleta por las calles de Saltillo, primero en compañía de Sandra, y luego por su cuenta.

Al principio los traslados de 6 kilómetros de su casa en Santa Bárbara, circulando por la ciclovía del bulevar Fundadores, le resultaban pesados y de regreso terminaba con las piernas temblando. Después su cuerpo se acostumbró a traer casco, cargar mochila y rodar sobre una bicicleta de montaña a la que le puso un espejo retrovisor en el manillar derecho. Hoy se mueve desde el Centro Histórico a la estética canina en 30 minutos, un viaje de alrededor de 15 kilómetros ida y vuelta.

Imelda sale cada mañana en bici para bañar, peinar y cortar el pelo de perritos como Kongo, Milla, Tom, Doky, Peach, Daisy, Morita, Nala y tantos otros cuyos dueños han hecho citas en “Kibs Estética Canina”, en los teléfonos 8442256913 y 8184719175.