‘La familia es el motor para seguir luchando’, afirma participante del ‘Empleotón’

José de Jesús Mata Martínez fue rechazado en centros de trabajo durante años por tener una discapacidad motriz, producto de un accidente laboral que lo dejó sin poder moverse, pero gracias a tres años de terapia pudo volver a caminar. Sin embargo, la lesión afectó su columna vertebral, y los reclutadores de empresas le decían que no lo podían aceptar por esa condición médica. Ayer consiguió trabajo en Grupo Antolin, durante la Feria de Empleo para la Inclusión Laboral Saltillo 2021, “Empleotón”.

“Hay muchos caminos donde uno puede salir adelante y más porque tenemos la familia. La familia le da a uno valor, es el motor para seguir”, dijo el ahora trabajador de 46 años.

José de Jesús tiene una esposa y 4 hijos, el mayor de 26 años, otro de 22 años, una joven de 18 años y un pequeño de 7 años. “Agarra uno fuerzas por los hijos, los ve uno y tiene que sacarlos adelante”, sostuvo.

El ánimo de este viernes no siempre lo ha mantenido desde el incidente que le provocó la lesión por la que durante años le cerraron las puertas en empresas. “Cuando yo sufrí mi accidente sí me dio para abajo; tienes una vida normal y de repente sufres un accidente y te da para abajo, pero hay que luchar, porque la vida continúa, ahí no se acaba”.

Cuando pudo volver a caminar, empezó a buscar trabajo y ante la falta de oportunidades, fue cerillito en supermercados. Ahí algunas personas lo rechazaron, lo veían joven a diferencia de los adultos mayores, le negaban propina y lo criticaban por no ir a una chambear formalmente a una empresa, con prestaciones de ley.

“No es que no quisiera trabajar, sino que no podía trabajar por la discapacidad”, señaló José de Jesús.

Entonces se apoyó en el DIF y en el Servicio Nacional de Empleo, instituciones que lo vincularon con empresas de la región que abrieron vacantes para adultos mayores y personas con discapacidad. Aún faltan exámenes médicos por parte de la empresa, pero Grupo Antolin le aseguró que ya tiene trabajo.