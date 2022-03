¿La iconoclasia feminista en monumentos de Saltillo y México es punible? Esto dice INAH

SALTILLO, COAH.- Las huellas de la marcha del 8M en Saltillo se quedaron plasmadas en los monumentos históricos y edificios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad con “pintas y grafiti” de colores rosas, rojos, amarillos, verdes y morado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila (INAH) a cargo de Francisco Aguilar Moreno, estas marcas son indelebles, a menos de que el ayuntamiento de Saltillo decida remodelar los espacios dañados.

Señaló que, desde las primeras horas de la mañana de este 9 de marzo, cuadrillas de servicios primarios del ayuntamiento acudieron a limpiar la cantera y el suelo con agua oxigenada en borlas de algodón, dado que, si se utilizan materiales abrasivos como thinner y estopas, la cantera podría llegar a presentar afectaciones aún más graves.

“No va a ser una recuperación al cien por ciento, quiero ser muy claro en que, si se utiliza un material que no es compatible como los aerosoles con la cantera, este material se puede dañar y no existe un material específico que te quite la mancha de graffiti”, explica el titular de la INAH

“Por eso se utilizaron compresas, borlas de algodón con agua oxigenada, jabones neutros, para empapar la pieza y luego echarle el chorro de agua”, explica Aguilar Moreno.

Indicó que la estructura más dañada fue la que converge a la pared del Palacio de Gobierno y la base de la fuente de Los Fundadores de la Nueva Tlaxcala, ya que el graffiti puede retirarse fácilmente de la escultura de metal.

“El metal podemos limpiarlo, no tenemos problema con eso, lo que si nos preocupa mucho es el material pétreo, los aplanados que tiene el palacio con cantera rosa”, expuso el funcionario.