‘La música es lo que me saca de mi depresión’: cantando por su salud, Lizzy recorre el centro de Saltillo

Lizzy Alcántara sufrió una trombosis hace 9 meses, lo que le disminuyó mucho su capacidad visual y le ha cambiado la vida por completo. Ella asegura que no hay muchas oportunidades de empleo para poder salir adelante, por lo que se dedica a cantar en las calles del centro de Saltillo.

“Mi caso en sí es más difícil porque aparte de la debilidad visual, perdí una parte de memoria; ahorita estoy trabajando más con la de corto plazo. Es como ¿Dónde están las llaves?, pero más severo”.

Por otro lado, la cantante también hace referencia que con los estudios que se le realizaron desafortunadamente también encontraron indicios de cáncer en el páncreas, y trabaja para juntar el recurso para hacerse los exámenes.

Ella es licenciada en administración de empresas y trabajó en diversos lugares, desafortunadamente la pandemia terminó con su empleo. Estuvo deambulando en fábricas y otras ocupaciones, pero hoy se dedica completamente a la música.

“En sí desde niña me gustaba mucho la música y ahorita es una terapia totalmente para mí, me ha ayudado también en la memoria y en varias cosas; ahorita es todo mi fuente de trabajo, mi aliciente, lo que me saca de mi depresión”, dijo Lizzy.

Ella se ha acercado a instituciones para poder aprender a vivir ahora con su debilidad visual, y además en sociedad ha encontrado apoyo en su círculo cercano y en AMEVER, que está dedicada al apoyo de personas con problemáticas visuales.

“No en todos lados hay línea de ciegos, se sabe para qué son las líneas para ciegos. En el centro es un rollo porque mucha gente está parada sobre ella y son muchísimas cosas que en verdad es una cultura”.

Para poder costear todos los estudios y tratamientos que necesita, la artista está realizando un evento en el cual espera poder recolectar la totalidad del recurso para poder sacar adelante los nuevos retos de salud.

“Es el día 18 de marzo en Sargento Pimienta y es un tributo a Alejandra Guzmán a partir de las 8 de la noche con un costo de 100 pesos; yo voy a presentar el tributo y habrá más bandas y comediantes locales”.