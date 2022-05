‘La reforma electoral no es necesaria’, Córdoba Vianello

“No es necesaria una reforma electoral y no está en riesgo la democracia en 2024 si no se implementa. Hoy las reglas son ciertas, la actuación de las autoridades electorales es cierta y la única sana incertidumbre, como debe ocurrir en democracia, es quién va a ganar las elecciones”, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su participación en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (RED), el Consejero Presidente del INE cuestionó acerca del contexto en el que se encuentra el país de cara a una posible reforma electoral, la cual, recordó, debe tener el máximo consenso de las fuerzas políticas del país.

“No es necesaria en el sentido de que no es indispensable porque al día de hoy funciona y ha permitido la alternancia, es un sistema confiable como lo revela el índice de credibilidad que tiene el INE, pero si es una reforma que no es producto de las filias ni fobias y se da por consensos, bienvenida, porque es perfectible pero hoy no representa un problema lo electoral”, expresó Córdova.

“Por lo contrario, si no es una reforma de consenso o se procesa mal podría terminar afectándola, lo dicen los anglosajones, si algo funciona bien no lo arregles, lo puedes echar a perder”, y agregó: “Además, no sé si sea pertinente al ponerla a prueba en las elecciones de 2024, porque serán las más grandes de la historia por el número de cargos en disputa y los votantes que van a participar.

Hace 30 años, señaló, “las elecciones eran probablemente el principal de los problemas que tenía nuestro país. Hoy, lamentablemente hay muchos problemas que nos ocupan, pero afortunadamente entre ellos no están las elecciones”.

Dijo que una reforma electoral, si la hay, ojalá y no vuelva a colocar a las elecciones como parte de los problemas, “porque ya tenemos muchos y no necesitamos que el electoral vuelva a ser parte de uno de ellos”.

Añadió que si el sistema electoral actual no funcionara no habría sido posible organizar 322 elecciones en estos 8 años y que no fueran problemáticas.

El presidente del INE planteó que “¿si no hay una reforma electoral la democracia mexicana está en riesgo en 2024?, la respuesta es clara y contundente: no” y afirmó que lo único que sucederá “es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el INE, que las elecciones de 2024 serán mejores que las de 2021, porque la capacidad de mejorar de la autoridad electoral se va perfeccionando”.

Al final de la conferencia, el presidente de la RED México, Jorge Manuel César Gómez, señaló que el INE es otro órgano regulador de los medios públicos y, como tal, es necesaria una relación cercana, agradeció la apertura del Instituto para trabajar de la mano en beneficio de las audiencias y entregó al Consejero Presidente del Instituto nacional Electoral un reconocimiento por su participación.