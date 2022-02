Lanza reto a políticos de Coahuila para que apoyen con alimentos a los más necesitados

La Asociación Civil México Avante anunció la apertura de su primer Banco de Alimentos en Coahuila y que estará en Saltillo, de un total de cuatro de cinco que funcionarán.

Fernando Rodríguez González, presidente nacional de dicha AC, aseguró que este programa no es con fines electorales y que es permanente, pero, dijo, “sí lo aprovechamos para retar a los políticos, pues ya basta de posturas demagógicas”.

“Hacemos un llamado a la clase política en Coahuila, a diputados, senadores, alcaldes, funcionarios públicos, que abran los ojos a la realidad. Le hago un reto a los políticos actuales del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de Morena a que apoyen la causa, pero con su dinero, ya basta de mentiras”, recalcó.

Señaló que a raíz de los recorridos que ha hecho por Coahuila, por sus colonias y ejidos, se percató de la necesidad de la gente, que más que nada por lo que preguntan es por alimentos.

“La mayor parte de los alcaldes, llámese del partido que sean, PRI, PAN, PRD, MC, Morena , el que sea, se dedican a puras obras de relumbrón, pero se les olvida lo más lamentable, donde está el mayor núcleo de población, amas de casa, obreros, de sus necesidades”, aseveró.

“La verdad la gente pregunta ¿y no trajo comida? Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿dar despensas como lo hace todo mundo? ¿andar comprando voluntades? que no es nuestro interés; no, realmente queremos ayudar y decidimos fundar el Primer Banco de Alimentos de México Avante”, indicó.

Además de Saltillo, los Bancos de Alimentos iniciarán en Castaños, donde Rodríguez González cuenta con un inmueble; además de otros tres en Torreón, la Región Carbonífera y en la Región Norte.

“Ya arrancamos con los primeros alimentos en Saltillo, a las primeras familias, hay un comité que va a estar supervisando las entregas y a hacer los estudios socioeconómicos”, explicó.

En Saltillo, el inmueble se encuentra en la calle Rosa Elba de la Peña número 111, en la colonia Ampliación Obrera, que fue prestado por el profesor Juan Ángel Puente, para el cual, el empresario abarrotero, Leopoldo González, donó un camión cargado con Nutrileche.