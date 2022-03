Liberan a Diputado de Coahuila tras altercado con policía en Torreón

La mañana de este jueves fue arrestado y posteriormente liberado, el diputado local del PAN, Rodolfo Walss, cuando circulaba con un camión de pasajeros rentado y con publicidad crítica al Metrobús de La Laguna. El legislador se dirigía a una estación de este sistema para protestar y sostener una conferencia de prensa.

Walls manejaba la unidad a la que habría llamado “Fraudebús”, vehículo decorado a forma de protesta por el tema del Metrobús Laguna. Sin embargo, fue interceptado por la policía por lo que se inició una discusión que culminó con su arresto temporal.

EXPLICA ESTADO RAZONES

Después de liberar al diputado, el Gobierno de Coahuila explicó el motivo de la detención y señaló que la unidad utilizada por el diputado Walss era efectivamente del transporte público, perteneciente a la Ruta Torreón-Gómez Directo, con número económico 64 y que la acción estuvo encabezada por personal de la Dirección de Autotransporte del Estado.

Las maniobras se fundamentaron en el hecho de que el vehículo se encontraba fuera de su ruta autorizada y pese al alegato del diputado de que se trataba de un vehículo rentado y para uso particular.

De la misma forma, la autoridad precisó que se portaba propaganda sin el permiso correspondiente, no llevaba póliza de seguro y como lo marcan las leyes, el chofer no contaba con licencia de manejo y no se encontró la tarjeta de circulación.

El comunicado señala que, en este caso, se habrían cometido violaciones a los artículos 192 Fracción XIV (falta de garantías), 200 (no cumplir con el itinerario autorizado), 201 párrafo 9 (instalar anuncios de publicidad en el interior o exterior del mismo sin permiso del Ayuntamiento).

Por lo que se refiere a la conducta de los elementos que lo arrestaron se informó que se inició una investigación interna para revisar los hechos y deslindar responsabilidades.