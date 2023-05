¿Los conocías? Viralizan momentos ‘mantienen humilde a Coahuila’

TE PUEDE INTERESAR: ‘Busco familia, tengo 15 años’; Pronnif Coahuila invita a adopción de menores no neonatales

Otro momento icónico que ahí se relató fue el famoso “Te amo, Elizabeth”, un momento “romántico” cuando una mujer es llevada detenida y a bordo de la patrulla empieza a gritarle a su amada: “Yo te amo, Elizabeth, pero no se vale lo que me has hecho”. Como contexto, hay que mencionar que la chica en cuestión fue denunciada ante la Policía por los vecinos, ya que esta sostenía una riña con su pareja a quien momentos antes había encontrado acompañada de un amigo, escena que desató los celos de la mujer que finalmente fue llevada presa, en aquel 2017.

Jesucristo 8880 siguió su conteo con un hecho más actual, pues el estado se encuentra en pleno proceso electoral. El cibernauta menciona cuando uno de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, concretamente Armando Guadiana, “pidió tiempo para ir a hacer pipí”, durante uno de los debates. En esa ocasión el senador con licencia por Morena también prometió que si él ganaba traería al famoso cantante de corridos tumbados “Peso Pluma” a Coahuila.

Posteriormente, se menciona al “elotero más sexy del mundo”, el cual es oriundo de Coahuila y se viralizó en redes sociales por ser un joven bien parecido que aprovecha su físico para vender su mercancía.

Otro momento vergonzoso del que se hizo mención fue cuando un conductor de televisión local protagonizó un bochornoso accidente, pues se le escapó un audio de gemidos al aire. Recordemos que esta clase de sonidos formaban parte de una broma muy popular hace unos años, la cual consistía en insertar un audio de sonidos femeninos en un video cualquiera, esto con un volumen exageradamente alto para que, quienes estuvieran alrededor de la víctima, creyeran que se encontraba consumiendo material gráfico pornográfico.