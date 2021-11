$!Maestra cruza a Eagle Pass inmunizada con CanSino y lo hace viral en redes

“Para todos los que me están preguntando sobre si es verdad de que me dejaron pasar con vacuna CanSino, el oficial me enseñó el mismo documento, yo no iba a cruzar, solo fui a preguntar si me podían dar permiso de cruzar a mi hija americana a recibir su vacuna de Covid y cuál fue mi sorpresa que me dijo que yo si podía cruzar porque CanSino está aceptada y pues me sacrifiqué y aproveché a hacer unas compras”, dijo la maestra.

“Por fin en USA!! ¡¡¡Amigos maestros!!! Si están dejando cruzar a Estados Unidos a los vacunados con cansino, el oficial me enseñó un documento y si viene la CanSino aceptada, de hecho, no me pidieron comprobante, solo preguntaron si tenía la vacuna, me dio la impresión de que les urge que crucemos, no pueden vivir sin nosotros”, compartió en su cuenta de Facebook.