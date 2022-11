Marcharán en Saltillo por justicia para Valentina, menor abusada en la primaria Urbano Flores

Saltillo, Coahuila.- A través de redes sociales, padres de familia están convocando a una marcha que se realizará el lunes 14 de noviembre a las 13:00 horas de la tarde, afuera de la Catedral de Santiago, para exigir justicia ante el caso de Valentina, una menor de 11 años que estudiaba en la primaria Urbano Flores y que atentó contra su vida tras vivir acoso escolar y una agresión sexual.

Así lo asegura su hermana, Julia, quien realizó una publicación para exigir a las autoridades del Ministerio Público que se les entregue el expediente para proceder con una demanda en contra del plantel escolar ya que sospechan que fue víctima de violencia sexual.

“Al principio pensamos que se trataba de bullying por la forma de actuar de Valentina, pero ahora que nos entregaron la necropsia nos damos cuenta de que hay señales de que fue violada; nosotros estamos seguras de que fue en la escuela y fue el subdirector”, señala Julia Arzola.

Además de este caso, dijo, existen otros que no se han destapado por temor a represalias, sin embargo, en la manifestación se expondrán todas las situaciones e inquietudes de los padres y madres de familia frente al caso Valentina.

“Nos enteramos que lamentablemente la mejor amiga de mi hermana también fue agredida de la misma manera; mi hermana no vestía ajustado, mi hermana le gustaba ver series, le gustaba escuchar música, salíamos todos los fines a pasearnos, su comida favorita era la sopa de tortilla y le gustaba mucho ponernos apodos raros, amaba a su gatito y siempre defendía y amaba a todos, y era una niña muy sentimental, mi hermana no merecía nada de lo que le pasó y que nunca hablo por miedo”, manifiesta.

También recordó que, un día antes de que Valentina se quitara la vida, no quería ir a la escuela y manifestaba síntomas de depresión que luego fue muy tarde para atenderlos.

“Lamentablemente no le dimos la suficiente importancia; a cualquier estudiante suele pasarle el no traer ganas de ir a la escuela; la depresión es algo muy cabrón, si ustedes hubieran visto a mi hermana por su mente nunca hubiera pasado lo que vivía, hoy ya no está conmigo, día a día la extraño y aprendo a vivir con el dolor porque olvidarla no puedo y también me siento culpable de no haberme quedado dormida con ella, fui la última en verla, la última en escucharla y no pude salvarla”, reflexiona, al mismo tiempo que invita a la población a sumarse a la marcha.