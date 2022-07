Más de 2 mil 200 viviendas en riesgo por las lluvias

Dentro de las acciones preventivas del programa de lluvias y huracanes está la notificación para las personas que se encuentran en viviendas que presentan algún riesgo por las lluvias, este año se han entregado 2 mil 200 en asentamientos irregulares o de abnegación, además, se han identificado 290 inmuebles en riesgo en la zona centro de la ciudad, según mencionó el director de Protección Civil, Alberto Neira.

El director de la dependencia explicó que el programa contempla una fase preventiva, la cual consiste en el recorrido y evaluación de las viviendas en zonas de riesgo, las cuales se confirman en su mayoría por viviendas irregulares o asentadas en las cercanías de los arroyos de la ciudad, en su mayoría presentes en la zona sur y poniente de la ciudad, siendo un total de 2 mil 200 inmuebles notificados en riesgo en esta temporada.

Por su parte, en las acciones preventivas desplegadas en la zona centro, se identificaron 290 inmuebles que presentan algún riesgo, en su mayoría son edificios antiguos, los cuales se reblandece su estructura con la presencia de agua, las principales afectaciones detectadas han sido en fachadas, muros internos y techos, sin embargo el 70% de estos inmuebles se encuentran deshabitados, por lo que el operativo -a un día de concluir- ha entregado 36 notificaciones de riesgo, que van de daños moderados a severos.

Además, Neira reitero que la dirección de protección civil cuenta con elementos reactivos ante cualquier emergencia que pudieran presentarse, siendo el 911 el medio de contacto.

Por su parte el director enfatizó el llamado a mantenerse informados sobre el pronóstico del tiempo, además de la urgencia de no tomar riesgos, sobre todo al cruzar causes de agua que se forman por la lluvia, tanto a pie como en vehículo, ya que no hay forma segura de determinar que tan seguro es un cause para cruzar, la corriente de agua impide ver qué tan profundo es y que puede haber en el fondo, por lo que el llamado enfático de las autoridades a la población en general es a no tomar riesgos.