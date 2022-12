‘Me pusieron una bolsa con orina, después me golpearon’ victima relató a la CDHEC

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió su recomendación 58/2022, contra la Fiscalía General del Estado Delegación Norte II por un caso de un hombre que denunció haber sido torturado señalándolo de haber cometido un robo.

En la queja, el hombre dijo que estaba trabajando en el taller de carpintería de su padre, cuando fue detenido con uso de fuerza, por que estaba señalado por robo.

El afectado relató a la CDHEC tratos que pudieran ser considerados como tortura, y que, de acuerdo con el Comité contra la Tortura de la ONU, obstruyen los procesos de justicia. Incluso, el hombre relató haber sido amenazado por los agentes con violarlo.

“Me pusieron una bolsa de hule con orina, después comencé a sentir golpes por todos lados, en la cabeza, en la mano derecha me la pisaban, mis testículos me duelen porque me dieron de patadas, me duele todo la espalda porque me dieron de patadas”, relata la queja.

“Con un palo de escoba me pico la cola, esto lo hizo el agente A1, me pico la cola en cuatro ocasiones, solo me decía ‘te voy a violar hijo de tu pinche madre’”, expresa el relato.

En la queja, el hombre aseveró que escuchó decir a los médicos legistas que los agentes se habían excedido con el uso de la fuerza y que incluso, tenía un testículo hinchado.

Así también, la misma queja revela que después de que el hombre inicialmente había sido comunicado por un supuesto robo, después le dijeron que el delito, fue por portación de arma.

Tras indagar en las versiones del caso, la CDHEC acreditó que los agentes cometieron violaciones al derecho humano a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal, en modalidad de detención arbitraria, lesiones y ejercicio indebido.

Pese a que los actos pueden constituir en tortura según los parámetros de la OMCT, esta violación considerada como grave en los tratados de la ONU que México tiene vigentes, la CDHEC no lo acreditó como tal.