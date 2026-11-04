Mega Reliquia 2026 repartirá más de media tonelada de comida para 3 mil personas en Torreón

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 3 mil personas podrán recibir un plato de reliquia el próximo 20 de noviembre en el Santuario del Cristo de las Noas, donde se preparará más de media tonelada de alimentos para la undécima edición de esta celebración lagunera. El rector del santuario, padre Víctor Manuel Gómez, informó que las puertas se abrirán a las 13:30 horas y que el obispo estará a cargo de la bendición de los alimentos. Esta será la quinta edición dedicada a Cristo Rey.

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, explicó que el boleto de la Mega Reliquia también servirá como pase para subir al santuario a través del Teleférico, sin que los asistentes tengan que pagar un cargo adicional. Los boletos estarán disponibles a partir del 4 de noviembre en los templos de Nuestra Señora de Guadalupe y del Perpetuo Socorro, la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, el Teleférico de Torreón, el área de Cristo Rey del Santuario del Cristo de las Noas y las oficinas de Canirac Laguna. Para la preparación de los alimentos se destinarán 250 kilos de carne de puerco y 125 kilos de pasta para elaborar las tradicionales siete sopas, además de arroz y otros ingredientes. Hassan Hamdan Zuno, presidente de Canirac Laguna, señaló que en la preparación participarán alrededor de cinco universidades, con el apoyo de restauranteros y proveedores. Por su parte, Pastas Molisaba aportará la totalidad de la pasta necesaria para la celebración.

La jornada coincidirá con la visita de las reliquias de Santo Toribio Romo, sacerdote mártir de la Guerra Cristera, que permanecerán en la región del 16 al 23 de noviembre. Durante esos días podrán visitarse en la parroquia de Cristo Rey, ubicada en el cruce de Zacatecas y García Carrillo; en el Santuario del Cristo de las Noas y en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. El padre Víctor Manuel Gómez adelantó que las reliquias estarán en el santuario el 20 de noviembre, durante el reparto de los alimentos. Ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, se celebrará una misa.

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