Mega Reliquia 2026 repartirá más de media tonelada de comida para 3 mil personas en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Mega Reliquia 2026 repartirá más de media tonelada de comida para 3 mil personas en Torreón
    Esta será la quinta edición de la Mega Reliquia dedicada a Cristo Rey, informaron en la conferencia de prensa. SANDRA GÓMEZ

Se espera atender a alrededor de 3 mil personas durante la celebración lagunera

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 3 mil personas podrán recibir un plato de reliquia el próximo 20 de noviembre en el Santuario del Cristo de las Noas, donde se preparará más de media tonelada de alimentos para la undécima edición de esta celebración lagunera.

El rector del santuario, padre Víctor Manuel Gómez, informó que las puertas se abrirán a las 13:30 horas y que el obispo estará a cargo de la bendición de los alimentos. Esta será la quinta edición dedicada a Cristo Rey.

México debe fortalecer su relación con Estados Unidos tras las elecciones: Manolo Jiménez

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, explicó que el boleto de la Mega Reliquia también servirá como pase para subir al santuario a través del Teleférico, sin que los asistentes tengan que pagar un cargo adicional.

Los boletos estarán disponibles a partir del 4 de noviembre en los templos de Nuestra Señora de Guadalupe y del Perpetuo Socorro, la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, el Teleférico de Torreón, el área de Cristo Rey del Santuario del Cristo de las Noas y las oficinas de Canirac Laguna.

Para la preparación de los alimentos se destinarán 250 kilos de carne de puerco y 125 kilos de pasta para elaborar las tradicionales siete sopas, además de arroz y otros ingredientes.

Hassan Hamdan Zuno, presidente de Canirac Laguna, señaló que en la preparación participarán alrededor de cinco universidades, con el apoyo de restauranteros y proveedores. Por su parte, Pastas Molisaba aportará la totalidad de la pasta necesaria para la celebración.

México debe fortalecer su relación con Estados Unidos tras las elecciones: Manolo Jiménez

La jornada coincidirá con la visita de las reliquias de Santo Toribio Romo, sacerdote mártir de la Guerra Cristera, que permanecerán en la región del 16 al 23 de noviembre. Durante esos días podrán visitarse en la parroquia de Cristo Rey, ubicada en el cruce de Zacatecas y García Carrillo; en el Santuario del Cristo de las Noas y en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

El padre Víctor Manuel Gómez adelantó que las reliquias estarán en el santuario el 20 de noviembre, durante el reparto de los alimentos. Ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, se celebrará una misa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Turismo

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca