¿México, sin Presidente en 2024? Existe riesgo de que no pueda validarse la elección

¿Te imaginas un México sin Presidente, o peor aún, una crisis política derivada del choque de partidos disputándose la Presidencia de la República? En el 2024 hay un riesgo latente de que no exista un Presidente de México legitimado por una posible inoperancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alertó la especialista en derecho electoral, Dora Alicia Martínez Valero.

La Sala Superior del TEPJF es la encargada de validar la elección presidencial en México, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acaba de emitir la convocatoria para elegir a dos nuevos magistrados de la sala, antes del mes de octubre, pero en el proceso también interviene de manera definitiva el Senado de la República.

El escenario político electoral que se ha vivido en los últimos meses, con la falta de acuerdos para el nombramiento de consejeros en el INE y en el INAI, debe poner en alerta a las instituciones, a los partidos, pero sobre todo a los ciudadanos, para que la Sala Superior no caiga en la inoperancia por la falta de magistrados y que de esta manera no pueda validarse la elección del 2024, explicó Martínez Valero.

“Hoy le toca al Tribunal Electoral una renovación y esto arranca justamente con la convocatoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, dijo Martínez Valero, experta en temas de derecho electoral, violencia política de género, libertad de expresión y derechos humanos.

“Como en todo, siempre hay riesgo. En este caso hay dos aspectos: uno, que no llegue gente con capacidad o experiencia, con las credenciales suficientes para ocupar el cargo (de magistrado de la Sala Superior del TEPJF) y de algún modo mover la balanza a un sentido u otro”, explicó.

“Dos, el riesgo que se corre es que no se nombre, que no haya un acuerdo en el Senado para designar estos magistrados. ¿Pero qué ocurre en el país si ello sucede? Si no hay un acuerdo en el Senado con las dos terceras partes de sus integrantes, la calificación presidencial podría estar en riesgo”, señaló la experta.

SE NECESITAN SEIS MAGISTRADOS COMO MÍNIMO

Agregó que “para poder calificar la elección presidencial se requiere que cuando menos haya quórum de seis magistrados (en la Sala Superior). Actualmente la Sala se compone de siete magistrados, y si terminan su período dos, entonces habrá sólo cinco magistrados. Para poder emitir una calificación de la elección presidencial se necesitan seis como mínimo”.

“Lo grave”, alertó Martínez Valero, “es que la Sala Superior del TEPJF califica la elección de Presidente de la República. Cuando digo calificar es decidir quién es el nuevo Presidente de México”.

Además de que se requieren un mínimo de seis integrantes, también la elección, para ser válida, debe contar con al menos cinco votos por mayoría para calificarla, pero pudiera ser que sólo haya cinco magistrados para la fecha de la elección en el 2024.

En resumen: ahora que ha sido emitida la convocatoria para nuevos magistrados de la Sala Superior, que deberán ser un hombre y una mujer para garantizar la paridad de género, se debe pugnar porque haya consenso.

Sin embargo, sí existe una alternativa en el caso de un gran conflicto de partidos, para completar el quórum de seis magistrados en la Sala Superior del TEPJF se puede pedir al decano de las salas regionales para que se pueda completar el quórum, pero se requieren al menos de cinco votos para validar la elección en el 2024.

La relevancia es evidente, explicó la experta en temas electorales, por eso también debe darse un seguimiento muy puntual al tema, tanto en el proceso que lleva por una parte la SCJN al emitir la convocatoria realizar la selección y finalmente postular dos ternas, una de mujeres y una de hombres ante el Senado de la República, que a través de la votación de los senadores valida a los magistrados a través de las dos terceras partes de los votos.

El Senado debe decidir sobre los dos nuevos magistrados a más tardar el 31 de octubre de 2023, porque en ese día vence el período de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante.