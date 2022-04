Migrantes ya son problema social en la Región Centro; Piña Amaya

La llegada de migrantes, ya sea por tren o en autotransporte de carga de manera ilegal, no sólo está afectando a la Región Norte en los municipios de Acuña y Piedras Negras, sino también a la región Centro, en donde se van a establecer más filtros por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa ferroviaria está pidiendo ayuda a las autoridades, dio a conocer el alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya.

En la región Centro se han asegurado migrantes que viajan en autotransporte de carga de manera ilegal, pero también están descendiendo del ferrocarril en municipios de la región de la región como Monclova, Castaños y sobre todo en Ciudad Frontera.

El alcalde Roberto Piña dijo que “hay filtros en la entrada (por la carretera 57) de Castaños. Yo soy de Frontera, no me toca a mi la pasada. A mi me tocan los que llegan en el ferrocarril, ahí sí tengo mucho tema con ellos porque sí tengo que estar permanente vigilando”.

Además dio a conocer que actualmente la administración estatal cuenta con un filtro de seguridad en la carretera 57 a la altura del municipio de Castaños, sin embargo, se instalará otro filtro más que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), operado por elementos del Ejército Mexicano.

Explicó el alcalde del municipio de Frontera que el número de migrantes, principalmente centroamericanos, que llega a la región Centro de Coahuila es considerable.

“Creo que la empresa Ferromex va a poner una demanda, un anuncio o una solicitud de ayuda, porque son muchos. Los migrantes no van a Frontera, nos toca de paso. Nosotros lo que buscamos es que no se detengan en nuestra ciudad. En el tema de la jurisdicción de los ferrocarriles no es algo que nos competa a nosotros”, explicó.

Sin embargo, los migrantes sí representan en ocasiones una carga para el municipio porque deben abastecer a los albergues y mantener activos a elementos de Protección Civil; la capacidad del albergue de Frontera es de apenas 80 personas.