Mochila de emergencia, ¿necesaria en Saltillo?; sugieren kit para carretera durante heladas

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Coahuila
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    Mochila de emergencia, ¿necesaria en Saltillo?; sugieren kit para carretera durante heladas
    La mochila de emergencia responde a riesgos que existen desde hace tiempo, como los sismos y las inundaciones. ESPECIAL

Protección Civil municipal aclaró que la mochila de emergencia aplica para viajeros ante el descenso de temperaturas

La Dirección de Protección Civil de Saltillo descartó la necesidad de contar con una mochila de emergencia en los hogares para sismos o inundaciones y recomendó su uso exclusivo para viajes en carretera durante la temporada de heladas.

El titular de la dependencia municipal, Francisco Martínez Ávalos, explicó que las alertas emitidas en otras entidades como la Ciudad de México responden a condiciones geográficas de mayor riesgo, situaciones que no se presentan en la capital coahuilense.

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“Afortunadamente en Saltillo y nuestro estado Coahuila todavía está considerado por el Servicio Sismológico Nacional como un estado de baja sismicidad. Hemos tenido sismos de 4.1 grados en la escala de Richter, hasta 4.3”, expuso.

El funcionario detalló que aunque se han registrado movimientos telúricos a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad, el riesgo no amerita evacuaciones preventivas masivas de viviendas que obliguen a las familias a tener insumos de supervivencia preparados.

Respecto a las lluvias, Martínez Ávalos indicó que la ciudad tiene áreas susceptibles a encharcamientos, particularmente donde se han invadido las márgenes de los arroyos, pero no existen antecedentes de inundaciones de consideración en viviendas con base en los registros desde 1980.

“Nosotros aquí en Saltillo notificamos año con año poco más de 3 mil 500 viviendas donde le decimos que puede tener algún grado de encharcamiento, que tome previsiones, y en algunos casos hemos hecho recomendaciones generales”, afirmó.

En contraste, la autoridad municipal enfatizó que la mochila de emergencia sí es una medida pertinente para los ciudadanos que planean salir a carretera cuando se pronostican ondas gélidas importantes que puedan generar cierres de circulación.

A diferencia de los kits sugeridos en zonas sísmicas que incluyen radios portátiles, abrelatas, botiquines o copias de actas de nacimiento y credenciales del INE, el equipamiento para contingencias invernales en las vías de comunicación se centra en la comunicación y el abrigo.

“Le sugerimos a la gente, váyase preparado con un celular con saldo, con carga suficiente, que lleven combustible suficiente de que salen de su ciudad para que si están varados un rato y tienen que prender el clima, va a estar el motor encendido y no se les acabe”, señaló.

Asimismo, se recomienda que los conductores y pasajeros porten ropa adecuada para las bajas temperaturas y alimentos no perecederos prácticos que puedan cubrir sus necesidades al estar detenidos en la vía.

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“Lleven barras energéticas que tengan viabilidad para 24, 48, quizás 72 horas como máximo. Cada tipo de fenómeno perturbador para el que se da la recomendación tiene algunas recomendaciones específicas para el contenido de esa mochila o de ese traslado”, comentó.

Expuso que actualmente se encuentra en preparación el plan municipal de atención al invierno 2026-2027, el cual contempla el monitoreo de los pronósticos meteorológicos para emitir recomendaciones a las familias que pudieran quedar varadas de 12 a 24 horas por el exceso de hielo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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