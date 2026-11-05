Buscan a joven de 18 años desaparecido tras salir a visitar a su pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Desde hace varios días, familiares de Audiel Montaño Catarino desconocen dónde se encuentra, luego de que el joven saliera de su domicilio para visitar a su pareja y no llegara a su destino, en Monclova. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado activó una búsqueda y solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo.

El joven fue visto por última vez el 29 de octubre de 2026 en Monclova. El reporte de desaparición fue presentado el 1 de noviembre, por lo que las autoridades mantienen abiertas las acciones para dar con su ubicación.

Audiel tiene 18 años, mide aproximadamente 1.73 metros, pesa 65 kilogramos, es de complexión delgada, tez blanca, cabello negro y lacio, y ojos café oscuro. Entre sus características físicas destacan tres señas particulares: un tatuaje de líneas en el cuello, otro con la figura de un ángel en el brazo derecho y cicatrices de una cirugía en el brazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía pantalón, playera y tenis negros. La Fiscalía pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a su localización comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700.

Temas

Búsqueda Desaparecidos Seguridad

Localizaciones

Monclova

