Monclova
/ 7 agosto 2025
    IMSS Monclova inicia remodelación integral en área de Urgencias del HGZMF No. 7
    El IMSS en Monclova reubicó temporalmente la atención de urgencias mientras se llevan a cabo las obras de remodelación. FOTO: CORTESÍA

Durante las obras, la atención de urgencias para adultos y pediatría se reubicará temporalmente en la Torre A; el acceso será por la rampa de Ginecología

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha este miércoles la remodelación integral del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) número 7, con el objetivo de mejorar la infraestructura y ofrecer servicios médicos en condiciones más modernas y seguras para los derechohabientes.

Como parte de las adecuaciones temporales, la atención de urgencias para adultos y pediatría se brindará en la Torre A del hospital, mientras que el acceso de ambulancias institucionales, corporaciones de auxilio y vehículos particulares con pacientes será exclusivamente por la rampa conocida como acceso a Ginecología.

El IMSS exhortó a los conductores de ambulancias y automóviles a permanecer en este punto únicamente el tiempo indispensable para el descenso de pacientes, a fin de no entorpecer el flujo de unidades que trasladen casos de atención urgente.

“Con motivo de estas remodelaciones, estamos realizando adecuaciones temporales para poder dar continuidad a la prestación de los servicios que brindamos todos los días a nuestros derechohabientes, por lo que agradecemos su comprensión por los inconvenientes que estos trabajos puedan generar”, señaló la institución en un comunicado oficial.

La delegación del IMSS en Coahuila reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso por garantizar servicios médicos de calidad en espacios dignos, tanto para los pacientes como para el personal de salud que los atiende.

