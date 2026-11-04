Monclova: Muere hombre tras dispararse en la cabeza, durante persecución en Monclova

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    Monclova: Muere hombre tras dispararse en la cabeza, durante persecución en Monclova
    Celso Salomé Moreno, de 35 años de edad, se dio un balazo al verse acorralado en persecución. LIDIET MEXICANO

Prefirió quitarse la vida antes que ser detenido; había sido acusado por su ex de agredirla físicamente y amenazas de muerte

MONCLOVA, COAH.- Como si se tratara de una escena de película de terror, una persecución policiaca terminó con la muerte de un hombre que minutos antes había amenazado de muerte a su expareja con un arma de fuego, en la colonia La Ribera, de Monclova.

Celso Salomé Moreno Padilla, de 35 años, murió en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de dispararse en la cabeza cuando intentaba escapar de los policías municipales que lo buscaban tras la denuncia de su exmujer.

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Los hechos comenzaron en una vivienda de la calle Carrizos, en la colonia en mención, donde la víctima reportó que su expareja había acudido para agredirla físicamente y amenazarla con una pistola.

Cuando los uniformados llegaron, el hombre ya había huido, pero con los datos del vehículo en el que se desplazaba iniciaron su búsqueda.

La unidad fue localizada en el sector Oriente, donde el conductor aceleró para evitar ser detenido.

La persecución se extendió hasta la carretera estatal número 24, que conecta a Candela, donde hasta llegar al kilómetro 10, tomó un camino de terracería.

En medio de una brecha, Celso se disparó en la cabeza para evitar ser detenido.

Los policías solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia y resguardaron el lugar.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al hospital, escoltados por dos patrullas municipales.

Durante el trayecto al nosocomio, la ambulancia presentó una falla mecánica a tan solo metros de arribar a urgencias, por lo que los oficiales intervinieron “empujándola” con su unidad para concretar el traslado.

Pese a los esfuerzos de los socorristas y médicos, el hombre falleció minutos después de ingresar al hospital.

Sus familiares arribaron al lugar tras conocer lo ocurrido.

En tanto, la mujer fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibiría atención y acompañamiento por las amenazas y agresiones denunciadas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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