Monclova: Muere hombre tras dispararse en la cabeza, durante persecución en Monclova

Celso Salomé Moreno Padilla, de 35 años, murió en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de dispararse en la cabeza cuando intentaba escapar de los policías municipales que lo buscaban tras la denuncia de su exmujer.

MONCLOVA, COAH.- Como si se tratara de una escena de película de terror, una persecución policiaca terminó con la muerte de un hombre que minutos antes había amenazado de muerte a su expareja con un arma de fuego, en la colonia La Ribera, de Monclova .

Los hechos comenzaron en una vivienda de la calle Carrizos, en la colonia en mención, donde la víctima reportó que su expareja había acudido para agredirla físicamente y amenazarla con una pistola.

Cuando los uniformados llegaron, el hombre ya había huido, pero con los datos del vehículo en el que se desplazaba iniciaron su búsqueda.

La unidad fue localizada en el sector Oriente, donde el conductor aceleró para evitar ser detenido.

La persecución se extendió hasta la carretera estatal número 24, que conecta a Candela, donde hasta llegar al kilómetro 10, tomó un camino de terracería.

En medio de una brecha, Celso se disparó en la cabeza para evitar ser detenido.

Los policías solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia y resguardaron el lugar.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al hospital, escoltados por dos patrullas municipales.

Durante el trayecto al nosocomio, la ambulancia presentó una falla mecánica a tan solo metros de arribar a urgencias, por lo que los oficiales intervinieron “empujándola” con su unidad para concretar el traslado.

Pese a los esfuerzos de los socorristas y médicos, el hombre falleció minutos después de ingresar al hospital.

Sus familiares arribaron al lugar tras conocer lo ocurrido.

En tanto, la mujer fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibiría atención y acompañamiento por las amenazas y agresiones denunciadas.