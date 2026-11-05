Muere policía municipal tras caer de una patrulla durante persecución en Monclova

Los hechos ocurrieron cuando los elementos policiacos recibieron el reporte de personas que presuntamente cometían un robo, por lo que se movilizaron para tratar de detenerlas.

MONCLOVA, COAH.- Jesús Villasana, elemento de la Policía Municipal de Monclova , perdió la vida luego de caer de la caja de una patrulla mientras participaba en la persecución de presuntos ladrones en la colonia Guadalupe.

Durante el recorrido, la unidad descendió por una pendiente y, al aproximarse a un bordo, el oficial salió proyectado de la patrulla y se golpeó fuertemente contra el pavimento.

De inmediato, sus compañeros lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Jesús Villasana falleció.

Su muerte deja a una familia sumida en el dolor y enluta a la corporación policiaca.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.