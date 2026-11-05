Muere policía municipal tras caer de una patrulla durante persecución en Monclova

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    Muere policía municipal tras caer de una patrulla durante persecución en Monclova
    Jesús Villasana perdió la vida mientras participaba en una movilización policiaca. LIDIET MEXICANO

Jesús Villasana sufrió un fuerte golpe contra el pavimento cuando la unidad descendía por una pendiente y se aproximaba a un bordo

MONCLOVA, COAH.- Jesús Villasana, elemento de la Policía Municipal de Monclova, perdió la vida luego de caer de la caja de una patrulla mientras participaba en la persecución de presuntos ladrones en la colonia Guadalupe.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos policiacos recibieron el reporte de personas que presuntamente cometían un robo, por lo que se movilizaron para tratar de detenerlas.

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Durante el recorrido, la unidad descendió por una pendiente y, al aproximarse a un bordo, el oficial salió proyectado de la patrulla y se golpeó fuertemente contra el pavimento.

De inmediato, sus compañeros lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Jesús Villasana falleció.

Su muerte deja a una familia sumida en el dolor y enluta a la corporación policiaca.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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