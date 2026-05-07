Trabajadores de AHMSA anuncian bloqueo en la carretera 57 ante falta de pagos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Trabajadores de AHMSA anuncian bloqueo en la carretera 57 ante falta de pagos
    Julián Torres, representante del Grupo de Defensa Laboral de AHMSA, aseguró que los trabajadores continuarán las protestas hasta obtener respuesta sobre pagos y finiquitos pendientes. ESPECIAL

Obreros y extrabajadores aseguran que llevan más de 40 meses sin recibir salarios ni finiquitos; advierten cierre de la vía el próximo lunes

MONCLOVA, COAH.- Cansados de esperar una solución que no llega, trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acordaron bloquear el próximo lunes la carretera federal 57 como medida de presión para exigir el pago de salarios caídos y terminaciones laborales pendientes desde hace más de 40 meses.

La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en la plaza principal de Monclova, donde integrantes del Grupo de Defensa Laboral señalaron que, pese a protestas, plantones y oficios entregados a distintas autoridades, continúan sin recibir una respuesta concreta sobre el futuro de la siderúrgica ni sobre sus pagos pendientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/capturan-a-dos-por-homicidio-en-anexo-fe-esperanza-y-amor-de-monclova-PE20536292

Julián Torres, representante del grupo, aseguró que el proceso de quiebra avanza sin resultados para los trabajadores y consideró necesaria la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Llevamos un año y tres meses desde que se declaró en quiebra y no ha habido ningún avance. Si dejan que la juez y el síndico lleven el proceso así, nos va a pasar lo de Mexicana de Aviación y nos vamos a llevar 20 años”, expresó.

El trabajador sostuvo que los obreros han presentado múltiples peticiones al Gobierno Federal sin obtener respuesta y cuestionó cuánto tiempo más deberán esperar para recibir sus liquidaciones.

“Dentro de diez años, ¿quién va a estar aquí para cobrar? Nadie. Entonces aquí es necesario que ya la Presidenta tome cartas en el asunto”, dijo.

Durante la reunión, Juan Lucio comparó la situación de AHMSA con otros conflictos laborales y desastres atendidos por autoridades estatales y federales en distintas regiones del país.

“Aquí es un desastre social y le hemos hecho varias peticiones a la Presidenta misma, y no ha habido respuesta. Estamos solicitando un apoyo de 50 mil pesos desde hace año y medio; no es regalado, es nuestro finiquito”, manifestó.

$!Trabajadores y extrabajadores de AHMSA realizaron una asamblea en la plaza principal de Monclova para definir nuevas medidas de presión.
Trabajadores y extrabajadores de AHMSA realizaron una asamblea en la plaza principal de Monclova para definir nuevas medidas de presión. ESPECIAL

Los trabajadores también aseguraron que al menos 75 extrabajadores han fallecido mientras esperan una solución al conflicto laboral.

Aunque reconocieron que no desean afectar a terceros, advirtieron que el bloqueo en la carretera 57 se mantiene firme ante la falta de avances y señalaron que buscarán llamar la atención tanto del Gobierno Federal como del Estatal.

“No quisiéramos hacerlo, pero no nos dejan de otra. Nos vamos a ir con todo el lunes. Vamos a quemar llantas, carros, a ver qué hacemos. La intención es llamar la atención del Gobierno Estatal y que el estatal le dé un empujoncito ahí al Gobierno Federal para que esto se solucione”, señaló Juan Lucio.

El bloqueo está previsto para iniciar el lunes 11 de mayo a las 9:00 de la mañana, en la intersección de la carretera federal 57 con el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Carreteras
trabajadores

Localizaciones


Monclova

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Bien protegido

AMLO: Bien protegido
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Vecinos señalaron que los accidentes son frecuentes en este cruce debido a la ausencia de señalamientos y a la presencia de tráileres estacionados que reducen la visibilidad de los conductores.

No respeta el alto y provoca fuerte choque contra vehículo conducido por un menor, en Saltillo
De acuerdo con autoridades estatales, el aumento salarial para jubilados del magisterio deberá reflejarse directamente en el sueldo base tabular, conforme a lo establecido por la ley.

Buscan concertar incremento salarial superior a la inflación para jubilados del magisterio en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos hombres por el homicidio ocurrido al interior del anexo.

Capturan a dos por homicidio en anexo “Fe, esperanza y amor” de Monclova
Reunión bilateral entre Donald Trump y Lula da Silva en Washington, un encuentro clave marcado por la geopolítica y el comercio regional.

Lula va la Casa Blanca después de meses de tensiones con Trump
El secretario de Estado, Marco Rubio, se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca.

La Casa Blanca insiste en que la guerra contra Irán terminó, aunque vuelen misiles