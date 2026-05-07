Trabajadores de AHMSA anuncian bloqueo en la carretera 57 ante falta de pagos

MONCLOVA, COAH.- Cansados de esperar una solución que no llega, trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acordaron bloquear el próximo lunes la carretera federal 57 como medida de presión para exigir el pago de salarios caídos y terminaciones laborales pendientes desde hace más de 40 meses. La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en la plaza principal de Monclova, donde integrantes del Grupo de Defensa Laboral señalaron que, pese a protestas, plantones y oficios entregados a distintas autoridades, continúan sin recibir una respuesta concreta sobre el futuro de la siderúrgica ni sobre sus pagos pendientes.

Julián Torres, representante del grupo, aseguró que el proceso de quiebra avanza sin resultados para los trabajadores y consideró necesaria la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Llevamos un año y tres meses desde que se declaró en quiebra y no ha habido ningún avance. Si dejan que la juez y el síndico lleven el proceso así, nos va a pasar lo de Mexicana de Aviación y nos vamos a llevar 20 años”, expresó. El trabajador sostuvo que los obreros han presentado múltiples peticiones al Gobierno Federal sin obtener respuesta y cuestionó cuánto tiempo más deberán esperar para recibir sus liquidaciones. “Dentro de diez años, ¿quién va a estar aquí para cobrar? Nadie. Entonces aquí es necesario que ya la Presidenta tome cartas en el asunto”, dijo. Durante la reunión, Juan Lucio comparó la situación de AHMSA con otros conflictos laborales y desastres atendidos por autoridades estatales y federales en distintas regiones del país. “Aquí es un desastre social y le hemos hecho varias peticiones a la Presidenta misma, y no ha habido respuesta. Estamos solicitando un apoyo de 50 mil pesos desde hace año y medio; no es regalado, es nuestro finiquito”, manifestó.

Los trabajadores también aseguraron que al menos 75 extrabajadores han fallecido mientras esperan una solución al conflicto laboral. Aunque reconocieron que no desean afectar a terceros, advirtieron que el bloqueo en la carretera 57 se mantiene firme ante la falta de avances y señalaron que buscarán llamar la atención tanto del Gobierno Federal como del Estatal. “No quisiéramos hacerlo, pero no nos dejan de otra. Nos vamos a ir con todo el lunes. Vamos a quemar llantas, carros, a ver qué hacemos. La intención es llamar la atención del Gobierno Estatal y que el estatal le dé un empujoncito ahí al Gobierno Federal para que esto se solucione”, señaló Juan Lucio. El bloqueo está previsto para iniciar el lunes 11 de mayo a las 9:00 de la mañana, en la intersección de la carretera federal 57 con el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

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