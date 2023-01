Saltillo, Coah.- La dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desmintió este martes la publicación de una página en la red social Facebook que asegura el subsecretario de Seguridad Pública Nacional, Ricardo Mejía Berdeja, dejará las filas morenistas para buscar la candidatura al Gobierno de Coahuila por el partido Verde Ecologista de México. Diego del Bosque no descartó la salida de Morena del funcionario federal.

Procesos Coahuila, como se denomina la página en Facebook, afirmó contar con información exclusiva sobre el supuesto cambio de partido de Ricardo Mejía y que sería este miércoles cuando haga pública esta decisión. Aunque no ahonda en el tema o presenta una entrevista con el aspirante.

De acuerdo con la publicación, mañana en Morena Coahuila presentarán encuestas locales. Procesos Coahuila no precisó el objetivo o razón de estas encuestas, mientras que el partido político en la entidad desconoce la información publicada.

Respecto a los datos que publica la página que utiliza la tipografía de la Revista Proceso, dijo Diego del Bosque, líder estatal de MORENA, “es falsa”. Al cuestionarle la posibilidad de que Mejía Berdeja deje las filas morenistas para buscar la candidatura al Gobierno de Coahuila por otro organismo político, refirió “pues estamos a la expectativa”.

Ya el Partido del Trabajo en la entidad le había lanzado al aún subsecretario de Seguridad Pública Federal declaraciones para hacerle saber que tiene las puertas abiertas del organismo político.

Sin embargo, este lunes Marlenne Caña de Mejía, esposa de Ricardo Mejía Berdeja, retomó en su perfil de Facebook una publicación hecha por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, en la que refiere que “LA HONESTIDAD ES LA VIRTUD PRINCIPAL DE MORENA” y le dirigió un mensaje.

“Buenos días, Paisanos ¿cómo amanecieron? Que bonito lunes, ¿no les parece? Tan bonito que hasta dan ganas de mentarle la madre a Mario Delgado Carrillo, pero pues no tiene ni tantita. ¿Cómo ven a este corruptazo y cínico? Dice que tiene un compromiso con el Pueblo y que la honestidad y que no mentir y no traicionar. Se verán cosas peores dice la biblia”.