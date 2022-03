Mujer pierde ojo tras riña en bar de Frontera

FRONTERA, COAH.- Una mujer que participó en una riña en un bar de Frontera, perdió la vista de un ojo tras recibir un botellazo

Flor Menchaca recurrió a las redes sociales para hacer público el caso ocurrido en febrero.

“Ahí me atacó una mujer llamada Dezidzeielia Rodríguez y me dio un botellazo en la cara sacándome un ojo. Yo la demandé en el ministerio público de Frontera y no se ha movido nada”.

Según la mujer, su atacante es familiar de Abdel Lozano, Agente del Ministerio Público de Monclova y es protegida “del delegado Rodrigo Chairez y del fiscal Gerardo Márquez.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires dijo que ya se atendió el caso y se ha concluido la investigación en primera fase y queda pendiente que la persona a quien se le atribuye la agresión pueda comparecer.

“Hay un señalamiento hacia un agente, hay un señalamiento al delegado de esta región e incluso un señalamiento que se extiende hasta el Fiscal General, tenemos que ser comprensivos en estos temas y el hecho de compartirles el tema de ninguna manera se traduce en una confrontación hacia la víctima”, comentó.