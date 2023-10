Municipio rehabilita módulos sanitarios del ITS

En respuesta a la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo, la Presidencia Municipal inició los trabajos de rehabilitación de los 81 sanitarios de la institución educativa; la próxima semana, los jóvenes entregarán al Ayuntamiento un pliego petitorio sobre mejoras en las instalaciones.

Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento, tras aclarar que algunos planteamientos presentados no son competencia de las autoridades municipales, informó que darán acompañamiento en la elaboración de un protocolo contra el acoso sexual, además de conferencias y asesorías sobre el tema.

Personal de Obras Públicas Municipales elabora un diagnóstico de las fallas o deterioro que presentan los módulos sanitarios, sin embargo, desde el martes pasado iniciaron con los trabajos de rehabilitación en el área de Ingeniería de Sistemas.

Agregó que autoridades estatales y municipales acordaron trabajar con estudiantes y directivos del ITS, así como del Tecnológico Nacional, para revisar las necesidades de la institución y determinar cómo atenderlas.

“Los jóvenes son conscientes de que se tienen situaciones que requieren una fuerte erogación y están viendo cómo se les puede ayudar, a sabiendas de que es una responsabilidad del Tecnológico Nacional”, aclaró Estrada Flores.

“El ITS es el único en el País que cuenta con una planta docente combinada: la mitad la paga el Gobierno Federal y la otra mitad el Gobierno del Estado, que son alrededor de 600 plazas. Existe un fuerte compromiso de las autoridades de colaborar con el ITS para que sigamos teniendo una escuela de calidad y estudiantes del más alto nivel”, dijo el funcionario del Municipio.

INFRACTORES Y TRABAJO COMUNITARIO

Asimismo, Estrada Flores informó que con los cambios aprobados al Bando de Policía y Buen Gobierno, personas infractoras sancionadas por faltas administrativas, podrán conmutar la multa por trabajo comunitario dentro del programa de Justicia Cívica.

El trabajo comunitario no es solamente limpiar áreas públicas o ayudar a controlar el tráfico en una escuela. Si la persona tiene la capacidad y el conocimiento necesario, puede aportarlo en conferencias en escuelas y de esa manera conmutar la sanción administrativa.

Las 16 juezas y jueces están preparados y listos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el Poder Judicial, entre otras instituciones, les han brindado capacitación.

La persona infractora, no solamente podrá cubrir la multa en la Caja 5, sino que además, dependiendo del caso particular, recibirán una medida terapéutica o reeducativa para que no reincidan, señaló.

De igual manera, se han incorporados especialistas en Psicología, quienes realizan pruebas de tamizaje y han detectado personas con tendencia suicida y otros problemas de salud mental, para darles acompañamiento oportuno.