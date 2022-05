ACUÑA, COAH.- Decenas de niños y niñas con alguna discapacidad o condiciones especiales, han desertado de su escuela debido a que no cuentan con recursos económicos que hagan frente a su problemática, pero también porque no reciben el apoyo necesario por parte del gobierno, expresó, Natalia Botello Ortiz, trabajadora social en escuelas de nivel básico.

Dijo que actualmente hay muchos niños que cuentan con alguna discapacidad, prevaleciendo la auditiva, que no se pueden integrar a sus estudios, realizar actividades extra curriculares y/o comprender a sus maestros.

Y es que sus familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para comprar aparatos auditivos o hacerle frente a otra discapacidad, por lo que se tiene que buscar el apoyo de organismos no gubernamentales con el fin de que estos menores no dejen de estudiar.

“Tenemos en este momento tres niños que requieren aparatos auditivos y estamos buscando con la iniciativa privada el que nos apoyen para comprárselos ya que sus familias apenas tienen dinero para comer. Esto de la pandemia vino a provocar una severa crisis económica en muchas familias”, subrayó.

La deserción escolar se ha agudizado por la pandemia, porque sus padres no mostraron interés de apoyar a sus hijos, pero ahora con el “regreso”, muchos hn faltado a clases debido a que cuentan con alguna discapacidad o condición especial y se requieren recursos económicos.