La delegación de la Región Sureste de Coahuila, dio a conocer que luego de casi dos semanas del suceso, todavía no han dado con el paradero del presunto responsable del asesinato de la mascota “Ghost”.

Este hecho ocurrió a inicios de febrero, cuando la dueña del can de nombre “Ghost” lo sacó de su domicilio para que hiciera sus necesidades en el exterior. Sin embargo, el can no volvió y después de realizar un recorrido por la colonia, la mujer lo encontró sin vida dentro de un domicilio vecino y con visibles signos de haber sido víctima de extrema violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Invita la Universidad Autónoma de Coahuila a egresados a tramitar título

El cuerpo fue encontrado en una casa ajena a la dueña del perro de raza Samoyedo en la colonia República; debido a que se encontraba en esa propiedad, aunque fuera expuesto, no pudo ser extraído por las autoridades y no fue hasta días después que lo localizaron en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de Los Valdez.

Al respecto, la delegación dio a conocer este domingo que sobre este suceso todavía se encuentran recopilando información y que hasta ahora, no se ha ignorado ninguna línea de investigación.

En ese sentido, la Fiscalía dijo que todavía no está fija alguna teoría, hasta en tanto no se presente al presunto perpetrador, que defina qué fue lo que ocurrió y que llevó al hombre a quitarle la vida al can de forma salvaje. Por ende, no han descartado ninguna línea de investigación.

El asesinato de este Samoyedo blanco provocó un notorio descontento en la sociedad saltillense, por lo que un grupo de al menos 200 personas realizó una velada exigiendo justicia para “Ghost”, para luego manifestarse afuera del domicilio donde su dueña lo encontró sin vida.

Según, la Delegación de la FGE, en este año sería la primera investigación de este tipo de maltrato extremo contra un animal, e informó que el año pasado se registraron dos casos de este tipo donde se incluía el asesinato de canes, de los cuales fueron detenidas dos personas.