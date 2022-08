“Realmente no le veo ningún problema, en la reunión no se informó del avance, solamente el director de la Comisión Nacional del Agua comunicó de las licitaciones que se están cumplidas en tiempo y la construcción de la derivadora, no se manejó un porcentaje de avance del proyecto, pero tampoco ningún retraso u obstáulos”, detalló el gobernador de Coahuila.