‘No me he colgado, ni lo haré, de un nombre como el de AMLO’, dice Lenin Pérez

En entrevista con VANGUARDIA, el dirigente estatal de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Lenin Pérez Rivera, dijo que está interesado en buscar la candidatura a la gubernatura por la UDC, en las elecciones del 2023.

Como argumentos a su favor recuerda que ya fue alcalde de Acuña, además de que logró otros triunfos políticos a lo largo de su carrera, lo que a su parecer lo colocan como el mejor perfil para contender por la gubernatura de Coahuila.

“He dicho que sí, porque de los precandidatos de izquierda en Coahuila, quien más triunfos electorales tiene es Lenin y es el único que ha gobernado un municipio, una ciudad, y lo he hecho en dos ocasiones”, señaló el político acuñense refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

Recordó que ha sido diputado federal de distrito en dos ocasiones y cuenta con presencia política histórica de 25 años realizando gestiones del ámbito en Coahuila como opositor permanentemente.

“Lo más importante que yo diría es que lo he hecho desde un solo partido local, he derrotado al PRI siempre con el partido UDC, no me he colgado, ni lo haré, de un nombre como el de Andrés Manuel, ni de Morena, todo lo he hecho desde un proyecto político propio el cual hice como un capital propio, nuestro”, manifestó.

También dijo saber y conocer las necesidades de la población y por ende, tener las ‘mejores’ propuestas para ofrecer una mejor calidad de vida en el estado.

“El ser un candidato a Gobernador se tiene que tener una ruta de triunfos y experiencias, yo veo a varios de los adversarios que nunca han ganado una elección, y están colgados de Morena”, dijo.

Ahora bien, recordó que en el 2018 la UDC fue de la mano con Morena y triunfó en las elecciones, por ello, no descartó una alianza.

“Somos autocríticos y sabemos que se necesita de una alianza para ganarle al PRI, entonces yo levanto la mano con toda la legitimidad y los argumentos históricos de que he sido triunfador políticamente en el escenario electoral y que le sé ganar al PRI”, expuso.

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Ahora bien, respecto del fallo que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos tomen la decisión de que exista paridad de género en cuanto a la representatividad de hombres y mujeres, recordó que UDC fue el único partido que denunció la Ley de Paridad que presentó el PRI ante el pleno del Congreso en diciembre de 2021.

“Nos fuimos hasta la Suprema Corte de Justicia porque se estaban violentando los derechos de paridad con una ley disfrazada que pretendía que los derechos de las mujeres se fueran hasta el 2029; al enterarse que el proyecto de la Suprema Corte venía a favor de UDC pues regresamos a las reglas que hoy el INE está imponiendo”, dijo.

En ese contexto, manifestó que UDC está convencido de que debe existir una alternancia democrática de género.

“Tenemos casi 100 años siendo gobernados por el PRI y 100 años siendo gobernados por hombres; lo mejor que le puede pasar a Coahuila es que tengamos más diputadas, más funcionarias públicas, más senadoras, más presidentas municipales y por supuesto en cargos de mayor importancia como es la gubernatura”, señaló.