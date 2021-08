No pedirá la

De los casi 22 mil alumnos que regresarán a clases este semestre en la UAdeC, la gran mayoría continuará bajo la modalidad virtual; para acudir a la facultad o escuela correspondiente únicamente cuando las materias, prácticas y talleres así lo requieran.

La Universidad Autónoma de Coahuila detalló que luego de que este lunes inició con sus clases y cursos de inducción híbridos, el proceso para regresar a las aulas ha tenido buena aceptación y se maneja bajo estrictos protocolos de control sanitarios.

El departamento de comunicación institucional y relaciones públicas detalló, que la solicitud y presencia de los alumnos en los planteles corresponde a cada una de las facultades, por lo que serán los directores y los docentes quienes determinen los días en que habrán de asistir los alumnos a las aulas.

Por otra parte, se dio a conocer que luego de la puesta en marcha del sistema de transporte Lobus, para llevar a los alumnos hasta la Ciudad Universitaria en Arteaga, los horarios se modificaron de nueva cuenta debido a la baja afluencia de alumnos que acuden a clases a los cursos de inducción.

Anteriormente, el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, apuntó que el regreso a clases será implementado bajo protocolos que se adapten a cada escuela, dependiendo de su infraestructura y su capacidad de aforo, sin embargo, en ningún salón habrá más de 20 estudiantes y más estarán el total de la matrícula en ninguna escuela y/o facultad.

“Los días de asistencia, el aforo por salón o si hay clases que propiamente se pueden quedar virtuales depende de cada una de las facultades, pero eso sí, en ningún salón, laboratorio o taller habrá más de 20 alumnos, ni será completamente presencial bajo ningún motivo”, apuntó.

Ante el regreso a clases híbrido, la UAdeC descartó solicitar el certificado de vacunación a sus alumnos, ya que aún no se inicia en muchos municipios con la inmunización de los jóvenes de 18 a 29 años, y aunque se espera que suceda a la brevedad, en los planteles de preparatorias de la Universidad aún hay alumnos que no alcanzan la mayoría de edad, por lo que no sería viable.