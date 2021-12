No se cobrarán pruebas COVID en temporada invernal, asevera Miguel Riquelme

Las pruebas para la detección de COVID-19 seguirán siendo gratuitas en la entidad durante la temporada invernal.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que, ante la llegada de la nueva cepa del virus clasificada como de preocupación Ómicron se intensifican los mismos protocolos y solo hay restricciones de eventos sociales masivos.

Además, afirmó que no hay que alarmarse, no se cerrará el comercio o actividades “no habrá acciones restrictivas, pero sí mucho más cuidado. Donde más contagios se han tenido es en la Comarca Lagunera y en la frontera con Estados Unidos es la Región que menos contagios tiene. Estaremos con medidas de control. No es más que potencialmente más contagiosa, pero el daño es el mismo. Aquí es seguirnos cuidando, manteniendo distancia, usando cubrebocas y seguir restringiendo eventos sociales masivos lo demás va a seguir”, afirmó.

Dijo que igual que el año pasado, los paisanos que ingresen a Coahuila para pasar las festividades decembrinas estarán siendo revisados vehículo por vehículo para identificar si alguno tiene síntomas. Se tomarán medidas necesarias, pero tampoco hay que alarmarse de que se dé el cierre de comercio o actividades.