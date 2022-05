¡No se deje engañar!... Defrauda financiera a adultos mayores de Monclova

Adultos mayores de Monclova denunciaron ante medios de comunicación que fueron defraudados por la Financiera Desarrollo Nacional, que operaba en la ciudad ofreciendo préstamos con baja tasa de interés.

La empresa solicitó a los ciudadanos un monto inicial para poder otorgarles el préstamo, pero fue cuestión de días para que su personal abandonara las instalaciones ubicadas en la esquina de bulevar Ejército Nacional y privada San Buena en colonia El Pueblo.

Hermilo Espinoza de 79 años, una de las víctimas declaró que vio la publicidad de la financiera en medios de comunicación, atraídos por los préstamos con baja de interés acudió y solicitó un préstamo de 30 mil pesos.

“Nos trajeron vuelta y vuelta y vuelta y al final nos pidieron un dinero para gastos de papeleo, me dijeron que el día 30 me lo iban a dar, yo quería el dinero para invertirlo yo vendo en la pulga, traigo mercancía de Monterrey y Saltillo”.

Hubo a quienes de forma inmediata se le autorizo un préstamo de 60 mil pesos sin embargo el interesado debería cubrir la cantidad de 6 mil pesos.

Francisco Soto Espinoza fue el afectado en tal situación, el efectivo lo entrego con la promesa que en los próximos dos días estaría reflejado el monto solicitado.

“Acudí hace dos meses, según ellos iban a hacer un cálculo me dijeron alcanzaba 50 mil luego que 60 pero que tenía que hacer un depósito de 6 mil pesos”.

Este último solicitó la cancelación del préstamo y liberarán su dinero, sin embargo ahora se encontró con la problemática de que ya no hay personal en las oficinas y no se sabe a donde acudir.

Los defraudados afirmaron que acudirían a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia contra la Financiera Desarrollo Nacional por el delito de fraude, se desconoce cuántas personas más pudieron resultar afectadas ante esta situación.