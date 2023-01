No solo de amor se vive, hay que aportar a la casa: delegada en Acuña del Instituto de la Defensoría Pública

ACUÑA, COAH.- Actualmente el factor económico sobresale entre los decisivos para un divorcio, por lo que “no solo de amor se vive”, y en efecto, en un tiempo tan difícil económicamente, padre y madre deben aportar dinero para el bienestar familiar, consideró Guadalupe Galván Ortiz, delegada en Acuña del Instituto de la Defensoría Pública.

Refirió que los tiempos han cambiado y, a diferencia de hace años, cuando la infidelidad y el abandono eran factores decisivos para un divorcio, hoy es la falta de dinero y omisión de cuidados.

“En efecto, hoy el no convivir como pareja y con la familia y la falta de dinero, traen como consecuencia un rompimiento. La cuestión económica siempre viene a ser un factor determinante; uno trabaja, el otro no o ambos trabajan, pero uno no quiere aportar lo suficiente; entonces es cuando empiezan los problemas”, mencionó.

Para la especialista nunca se ha vivido de solo amor, porque este debe ser acompañado del compromiso entre la pareja para poder sacar adelante a su familia, eso es definitivo.

Desde mi punto de vista en un matrimonio debe haber el apoyo mutuo para la crianza de los niños y cubrir sus necesidades, básicas por lo menos.

Otro aspecto, que resalta la abogada, para que se dé una separación de los pilares de una familia, es que ambos cambian cuando se casan; de novios salen al cine, se regalan flores, cosas, se procuran, se cuidan y después cuando viven en familia, se olvidan de todo eso.

“El matrimonio no tienen porque no ser igual; yo les digo: vayan al cine, dense un tiempo como pareja, regálense de vez en cuando algo, tengan una atención con su pareja. Pero desgraciadamente las cosas cambian y ello poco a poco genera una serie de problemas”, añadió.

Destacó que cuando alguien, hombre o mujer, se enrola en este tipo de problemas, causados por la falta de dinero en el seno familiar y por la falta de atención de su pareja; el desapego, lamentablemente también se ve envuelto en la depresión, estrés y preocupación; muy nocivo para la salud.