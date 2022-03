“No todas las dobles plazas son problema”, justifica rector de la UAdeC

SALTILLO, COAH.- Este martes el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Velez, luego de que VANGUARDIA dio a conocer que al menos 610 empleados de la universidad tienen otro trabajo en el servicio público u otras instituciones educativas, apuntó que esto solo representa un problema para la universidad cuando se trata de plazas de tiempo completo en ambos casos.

“Es una observación que hizo la ASE en el sentido de que en la universidad, y en la Narró y en el Tecnológico y otras instituciones hay personas que tienen plazas dobles. No todas las plazas son problema, las que son problema son en las que se trata de plazas de tiempo completo”, apuntó el rector.

“Si un maestro tiene una plaza de tiempo completo con nosotros y trabaja diez horas en un CBTIs, y no hay incompatibilidad de horario, ahí no hay ningún problema, o si trabaja con nosotros y con el Tecnológico pero no se empalman los horarios tampoco hay ningún problema. Este problema radica cuando se trata de ambas plazas de tiempo completo”, abundó.

Cabe señalar que en el 2020, la UAdeC señaló que comenzaría con la revisión y depuración de las dobles plazas de al menos 200 maestros de la institución debido a las observaciones por dobles plazas que le realizó la Auditoría Superior del Estado.

Por lo que en este 2022, el rector aseguró que en atención a las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), no sólo se investigan en estos casos, sino que se actúa citando a las personas para determinar si cumple al cien por ciento con sus sus deberes en la UAdeC.

“No solo hay investigación al interior, sino que la ASE y la Oficialía Mayor están citando a todo mundo para que aclaren su situación... no solo se está investigando, se está actuando para atender las observaciones y citando a la gente para verificar que no existe incompatibilidad de horarios”, dijo.

Por lo que previamente cada uno de los señalados fue notificado mediante un oficio con la fecha y hora de su cita con el área jurídica para comprobar que sus labores en otras instituciones no afecten su desempeño en la UAdeC, sin embargo, de no poder demostrarlo será causa de baja definitiva.