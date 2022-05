Norma Canales, saltillense galardonada, asegura que el hidrógeno es el futuro de la energía

Luego de ser incluida en “Women in Hydrogen 50” by Hidrogen Economist en Projects and Partnerships category, la saltillense, Norma Canales dijo que este reconocimiento representa muchos años de trabajo, pero también una gran responsabilidad para que las niñas, jóvenes y mujeres se vean motivadas a que pueden tener este tipo de logros no solo a nivel local o nacional, sino mundial.

Destacó que el negocio de la energía es de pasión porque es a muy largo plazo, no se ven los resultados rápido y por ello debe gustarte mucho, en México perdió que hay mucho talento, pero también muchas trabas.

Por ello, ser mexicana y estar en esta lista es muy importante, no solo por las nuevas generaciones, sino porque México está en esa mesa donde se toman decisiones a nivel global donde participan tanto los bancos como las empresas más grandes del mundo.

Originaria de Saltillo, a los 17 años se fue a Estados Unidos donde estudió economía y finanzas, trabajó para diferentes bancos en Nueva York y Washington, D.C., enfocando su carrera profesional a la estructuración de proyectos y financieros.

Después de estar 10 años en Estados Unidos volvió a México, donde empezó a trabajar con familias acaudaladas de la Ciudad de México para invertir (en Estados Unidos) en diversos proyectos, entre ellos de energía.

También fundó un banco de inversión boutique donde ha estado trabajando y estructurando proyectos en materia de energía con diversas organizaciones internacionales. Su sede está en Manhattan, donde ha trabajado con instituciones de gobierno y privadas de inversión en Europa, Estados Unidos y Centroamérica, fue por medio de ellos que ha estado estudiando las tecnologías nuevas; además ha trabajado con compañías españolas y chinas, sobre todo de ingeniería.

ENERGÍA VERDE

Norma Canales se ha dado cuenta de que el hidrógeno verde es una de las tecnologías que más se ha impulsado a nivel global y ve que tendrá un potencial muy importante, colaborando con un fondo de inversión en Bélgica que está viendo para Alemania el hidrógeno, por el tema de Rusia.

En todo el mundo se está viendo el no tener tanta dependencia a las energías fósiles, por ello, dijo que trabaja muy fuerte con países europeos y firmas de ingeniería especializada para desarrollar este tipo de proyectos sobre todo en lugares de Europa, mientras que en México se ha visto un poco complejo el tema por la nueva administración y no hay mucha apertura.

Norma Canales destacó que el hidrógeno es una gran oportunidad para la generación de energía, sobre todo al ver la posibilidad de hacer la desalinización del agua, aunque muchos especialistas dirán que esto requiere de energía, explica la famosa especialista.

La saltillense, además dijo que ha trabajado con empresas de ingeniería que tienen patentes que no requieren tanta electricidad para generar hidrolisis, además de que se puede utilizar otro tipo de fuentes energéticas más naturales como la solar y eólica para generar esa hidrolisis.

“En México hay un enorme potencial para implementar este tipo de proyectos, inclusive para el sector público en el tema de transporte público y demás, pero necesitamos autorizaciones en toda la cadena productiva inclusive federales, pero todos esos permisos se han visto muy lentos estos últimos años y muchos proyectos no han arrancado por eso”, obedecieron.

Estados como Coahuila y Tamaulipas tienen un potencial enorme, pero también se debe impulsar la innovación tecnológica, afirmó, y agrega que en el país hay ingenieros muy brillantes que pueden desarrollar este tipo de tecnología, mientras que hay estados como Guanajuato con un gran liderazgo en innovación y Aguascalientes puede ser un éxito para arrancar proyectos de energías renovables en materia de innovación que pueden exportarse a Europa.