Obreros de AHMSA amenazan con tomar casillas el domingo de la elección

MONCLOVA, COAH..- Un grupo de obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) amenazan con tomar casillas este próximo domingo 4 de junio que se votará para la renovación de Gobernador y diputados locales del estado de Coahuila.

Esto ante la apatía del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para atender y solucionar la problemática que vive la acerera, y que ha perjudicado primordialmente a los 17 mil trabajadores directos que tienen más de un mes sin recibir su salario.

“Tomar casillas para ser escuchados por el Gobernador, el Gobernador siempre nos ha dado la espalda, hasta ahora desde el 22 de enero que empezó la empresa en crisis, menos Andrés Manuel López Obrador” expresaron obreros de Altos Hornos de México al manifestarse en la plaza principal de Monclova, la mañana de este primer día de junio.

Ahí criticaron que las autoridades se han mostrado completamente indiferentes ante la situación, asegurando que al ser una empresa privada no pueden involucrarse, sin embargo destacaron que son miles de familias las que están padeciendo las consecuencias, pues al no recibir salario y además prestaciones no tienen cómo subsistir.

Este jueves se cumplen cinco semanas que los más de seis mil obreros sindicalizados de las plantas siderúrgicas 1 y 2, así como de las minas de hierro y carbón; no reciben su pago de nómina, además de que desde el pasado diciembre están a la espera de recibir el 50 por ciento del pago del ahorro.

“Vamos a tomar las boletas, que no haya votaciones aquí en Monclova, ya basta, sí estamos viendo la posibilidad porque no nos parece justo que no tengamos atención de ningún nivel de gobierno, ni de un partido político, mucho menos del dueño de la empresa; no tenemos respuesta de nadie”, expresó Juan Raúl García, trabajador de la planta.

Destacaron que sus líderes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos ya no les representan, no realizan gestiones ante la empresa y tampoco la presionan para que pague los salarios pendientes a sus trabajadores.

Demandaron a la Dirección General de AHMSA que lidera Luis Zamudio Miechielsen, que informe cuando se les cumplirá con l pago de sueldo y ahorro o de lo contraerlo tomarán acciones el próximo domingo día de la elección.