Omicron llegó a 200 funcionarios del Poder Judicial del Estado de Coahuila; no se cerraron las puertas

Fueron 200 trabajadores de un total de mil 200, así lo dio a conocer Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura al destacar que pese al alto número de casos no se cerraron las puertas en el Poder Judicial.

“No nos echamos para atrás, no hicimos como otros estados, cerrar la puerta, lo más fácil hubiera sido, hay Omicron y hasta en tanto la pandemia no pase, no le cerramos la puerta al juzgado”.

Explicó que lo que para no cerrar los juzgados se implementaron medidas a través de los esquemas tecnológicos digitales de impartición de justicia.

“Para que e un esfuerzo conjunto podamos los litigantes y servidores públicos, mantener la impartición de justicia y recibir la promoción, poder generar el trabajo en cada uno de los juicios” expresó.

Dijo que además se han suplido las funciones de los servidores públicos, por ejemplo si un juez enfermó y se envió a aislamiento, el Secretario cubrió sus funciones por Ministerio de Ley.

“Hemos mantenido las medidas, por eso se ven menos personas en el edificio, porque están entregando sus promociones a través del sistema digital, porque cuando vienen con una jueza, tienen que sacar cita a través del buzón de citas”.

Los contagios se registraron en todas las regiones del estado, sin embargo en Saltillo o la región sureste es donde hubo mayor número de personas infectadas por el coronavirus.