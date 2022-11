Osos adultos están desplazando a oseznos; no hay registro de especímenes: MUDE

Saltillo, Coah.- La sequía, los incendios y la expansión de la mancha urbana han sido señalados por autoridades ambientales como las causas de los avistamientos de osos negros en zonas urbanas de la entidad; el Museo del Desierto considera que una cuestión de supremacía entre machos, influye en el fenómeno extraordinario que se registra este año.

Fernando Toledo, director de Desierto Viviente del MUDE informó que de septiembre a la fecha, el museo ha estado presente en más de 20 procesos de captura, cuidado y liberación de ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

La presencia de osos negros ha sido reportada en las Regiones Sureste, Centro y Norte de Coahuila; actualmente, son 13 osos negros los que el MUDE resguarda.

“La mayoría son oseznos: tres hembras huérfanas, el tren atropelló a la madre; un macho mordido por perros con lesiones fuertes por infección y otra osezna con golpes. Son siete nuevos oseznos que se buscará reubicarlos cuando crezcan, de preferencia en vida silvestre”, mencionó.

Fernando Toledo explicó que los osos son animales solitarios y territoriales, y que los osos machos van a matar a los oseznos de esas hembras. De acuerdo a la incidencia de los rescates que han llegado al museo, la mayoría son osas con crías.

“Los osos adultos machos van a desplazar a machos más jóvenes, y van a desplazar a hembras con oseznos, porque van a matar a las crías, y las hembras se van moviendo”, comentó, “a esto súmale la sequía, la falta de alimento y la basura. La ciudad cada vez está más arriba, en la sierra y los osos son buscadores de alimento. Un oso es animal oportunista que regresa a donde encuentra comida, por eso insistir en que no se les alimente, porque se les condena a la muerte”, explicó.

Fernando Toledo dijo que al día de hoy no hay un estudio poblacional de oso negro en las sierras del estado de Coahuila. Existe uno del 2010 centrado en la Sierra del Burro, de la Región Carbonífera del estado, que ponía a la especie que habita ahí en un estatus de protección especial contrario al resto del estado, donde está en peligro de extinción.

Los osos en protección del museo no son recapturados, todos carecían del marcaje que se les pone cuando se capturan y se les tiene en cautiverio provisional hasta que se restablecen.

“Se necesita un estudio poblacional de la especie, es complicado porque se requieren recursos”, refirió Toledo.

POR COMENZAR PERIODO DE BRUMACIÓN

Con la llegada del invierno se espera que los osos entren en su proceso de hibernación natural y que los avistamientos disminuyan; sin embargo, para los ejemplares que habitan en Coahuila esto ocurre de forma diferente.

“Este periodo para los osos empieza estrictamente para el norte del continente. Entran en un estado de hibernación, se meten a una cueva y bajan su metabolismo porque no hay disposición de alimento por las bajas temperaturas. En México ese fenómeno no se da, no hay una hibernación estricta porque las temperaturas no descienden drásticamente, incluso en la sierra, las nevadas no son prolongadas”.

Fernando Toledo explicó que los osos en México entran en un periodo de brumación; se esconden en los días de frío, pero vuelven a salir.

El experto advirtió que los avistamientos continuarán y recomendó dejar de verlo como un problema y aprender a vivir con la fauna silvestre, “porque somos nosotros los que llegamos a invadir y a subirnos a la sierra, y hay que aprende a convivir”.