PAN-PRI-PVEM aprobaron Ley de Gobiernos de Coalición; Morena-UDC, votan en contra

Este martes en el Congreso del Estado de Coahuila, Morena, UDC y el diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles votaron en contra de la Ley de Gobiernos de Coalición, mientras que el PAN, PRI y PVEM lo hicieron a favor.

Walss Aurioles señaló que la iniciativa es de las causas principales de la mala imagen que tienen los congresos. No es una ley, no son normas generales, queda en buenas intenciones, no genera nada nuevo, aseguró.

El Convenio de Gobierno de Coalición no genera ninguna obligación ni compromiso, no modifica ninguna condición jurídica, solo es un documento con lista de buenas ideas, sostuvo.

Solo se trata de una cuestión política para justificar la alianza entre PRI y PAN, dado que no establece obligaciones y las imperfecciones pueden corregirse desde ya, debe haber consecuencias y sanciones, sostuvo.

Los acuerdos políticos son válidos, pero quieren convertir un acuerdo político en ley, expresó el legislador.

Natalia Virgil Orona, del PAN, señaló que las reglas del juego deben estar por escrito y es claro que pueden perfeccionarse, pero será tarea de la próxima legislatura avanzar en ello, con propuestas como las que se presentaron en esta ocasión.

Esta propuesta es el inicio de un buen gobierno, dijo, al asegurar que como ciudadana será vigilante del cumplimiento de esta ley y la democracia es la principal arma de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de todas las condiciones sociales.

“Tenemos demasiados rezagos y no debemos dejar pasar la oportunidad de mejorar este sistema, y me comprometo a que me van a escuchar si esto no se cumple y tendré la oportunidad de rectificar si me equivoco”.

No hay mejor sancionador que la sociedad civil, hay una gran cantidad de normas que son letra muerta, y en este sentido el sancionador más importante es la sociedad, quienes se benefician o ven afectados. Toda ley es perfectible para adecuarla a la realidad, a la vida práctica, señaló.

Lizbeth Ogazón Nava, de Morena, explicó que están en contra porque una coalición no sólo debe considerarse de cuotas de poder, sino del cumplimiento de sus programas de acción, sin embargo, no es una norma jurídica porque no hay obligaciones ni sanciones.

No habrá a quién reclamar que se cumpla el Programa de Gobierno de Coalición, no hay nada que obligue a la autoridad para que esto se lleve a cabo, no hay contra quién aplicar la ley, indicó.

Añadió que debe contemplar compromisos firmes y certeza jurídica, por ejemplo en la asignación de cargos de gobierno entre los partidos coaligados; tampoco hay sanciones por incumplir o rescindir el Convenio, “por eso estamos en contra de esta iniciativa”.

Las diputadas y diputados del PRI, PVEM y UDC no expusieron sus argumentos para aprobar o rechazar la iniciativa.