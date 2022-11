Pandemia postergó despedida de fieles difuntos, este Día de Muertos Saltillo vive el duelo

Saltillo, Coahuila.- “A mí se figuraba como que no había muerto, que era mentira pero ya viendo la tumba sé que ya no está”, expresó Antonio García, quien visitó a su hermano sepultado durante la pandemia, cuando él no podía ingresar por ser adulto mayor.

Tras una pandemia que trastocó los rituales de despedida a los fieles difuntos este Día de Muertos, decenas de saltillenses cerraron ciclos, revivieron duelos para enterrarlos y asimilaron la partida de sus seres queridos.

Más saltillenses, como don Antonio, visitaron la tumba de sus seres queridos, familiares y amigos para dar esa despedida fúnebre interrumpida durante el confinamiento.

“La última vez que lo vi fue en un cumpleaños y ahora sólo está su tumba para decirnos que mi tío ya no está con nosotras.

“A su funeral nunca acudí, no había misas ni tampoco pude ver a mis primas para darles consuelo, en dos años no asumí, como hoy, que ya no está con vida”, expresó Raquel Salas, a quien sus padres protegieron para no enfermar en la pandemia y prohibieron la visita a panteones o funerales.

