Paola habría salido de Saltillo, autoridades rastrean su paradero fuera de Coahuila

Tras once días de su desaparición, las indagatorias de las autoridades sugieren que la menor habría salido de Saltillo, e incluso de Coahuila, sin embargo, aún no se ha confirmado con exactitud dónde podría encontrarse la menor de 14 años, Paola Hernández Gil.

Aunque la familia de la menor se reserva los detalles, reveló a VANGUARDIA este viernes que las autoridades han rastreado a la menor fuera del estado, por lo que se encuentran a la espera de que confirmen la ubicación y acudan a confirmar si se trata de Paola.

La madre de la jovencita, Ericka Gil, señaló en entrevista para que “al parecer ya tienen una ubicación pero fuera de saltillo, no nos confirman bien”, así como la comunicación que habría tenido la menor con sus abuelos, quienes viajarían a la capital coahuilense para festejar sus 15 años la próxima semana.

No obstante, la madre señaló que la menor no cuenta con teléfono celular, ni redes sociales, motivo por el que los trabajos de inteligencia de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se complican. Asimismo, aseguró que la mejor no tenía amigos en la colonia Loma Linda, a donde recientemente se habían mudado.

Por otro lado, fuentes cercanas al caso, revelaron que los indicios del paradero de la menor, sugirieron que se habría trasladado al estado de Nuevo León, por lo que la búsqueda se extendió hacia ese estado y a Tamaulipas.

Mientras tanto, la búsqueda en Saltillo continúa pues algunas llamadas que han recibido los familiares y taxistas que se sumaron a la búsqueda, aseguran que se vio a la menor al sur de la ciudad.