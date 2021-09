Para adelante... reanudan trabajos en vía a Zacatecas; se ampara familia Cepeda para frenar obras

Con apoyo de la Guardia Nacional y la presencia también de policías municipales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aguas de Saltillo reanudaron los trabajos de la ampliación de la carretera a Zacatecas en el tramo en el cual reclaman afectación cinco familias de apellido Cepeda, quienes ahora dicen tener sus derechos pisoteados y que recurrirán al amparo.

La SCT, a través de su director del Centro en Coahuila, reconoció que existe un problema con la liberación de derechos de vía, porque la Secretaría pagó un polígono de 5 hectáreas al ejido Buenavista (La Angostura), que ahora reclaman las familias Cepeda.

En septiembre, las familias fueron llamadas a convenir en las oficinas de la SCT junto con el municipio de Saltillo, para que continuaran los trabajos de ampliación, sin embargo, no se llegó a un acuerdo y este lunes se negaron a firmar un convenio.

Ayer por la mañana, trabajadores de Aguas de Saltillo empezaron a realizar obras complementarias para la ampliación, y para ello fueron apoyados por la Guardia Nacional, declaró José Manuel Cepeda, uno de los representantes de las familias.

Los Cepeda, por recomendación de sus abogados, decidieron no acudir a la cita del pasado lunes a la firma del convenio porque no había una convocatoria oficial o por escrito y el martes, no obstante que no existe su consentimiento, se reanudaron los trabajos, por lo cual solicitarán un amparo.

En el convenio que la SCT pretendía que firmaran las familias Cepeda no se reconocía la propiedad, pero sí en cambio, buscaban que se comprometieran a no obstaculizar las labores de ampliación.

El pasado 19 de julio de 2018, la SCT compró un polígono de cinco hectáreas de terreno del ejido Buenavista, mejor conocido como La Angostura en ese tramo de la carretera, y de manera posterior, el 7 de mayo de 2020 adquiere nueve hectáreas de tierra del rancho La Colorada, propiedad de la familia Villarreal, en donde no existe ningún problema.

Fue el 24 de noviembre del año pasado cuando la familia, al ver trabajos en su predio, decidió bloquear la carretera e impidieron que continuaran las obras.

Sin embargo, el 6 de abril de 2021, la SCT presentó a través de su departamento jurídico, una demanda por Ataques a las Vías Generales de Comunicación ante un Ministerio Público Federal, en contra de las familias Cepeda Fernández y Charles Cepeda, sin embargo, la autoridad no ha resuelto la denuncia.