$!Paraliza Semana Santa a la ciudad

No obstante, la oficina CFE de Saltillo que trabaja en un horario corrido desde las 08:00 hasta las 15:00 horas de lunes a viernes, no atenderá en las ventanillas para realizar pagos, trámites o contratos, por lo que los pagos podrán realizarse en línea oa través de sus cajeros inteligentes.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones financieras no abrirán sus puertas hoy jueves 14 y viernes 15 de abril. Lo anterior de conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2022.

En el IMSS y HG, permanecerán abiertos los servicios de urgencias, hospitalización y triage respiratorios del durante días de asueto, pero instituciones bancarias, INE y CFE no atenderán de manera presencial.

Aunque la Semana Santa el Hospital General Saltillo suspende sus servicios de consulta ordinaria y cirugías, los servicios de urgencias sí funcionarán, al igual que la aplicación de vacuna contra el COVID durante toda la Semana Mayor.

Por instrucciones de la Secretaría de Salud, la atención de urgencias, como partos, personas lesionadas y otros, serán atendidas todos los días, para lo cual habrá el personal médico y de Enfermería suficiente todos los días de la semana y de manera normal.

Otra de las dependencias que también suspenderá labores es el INE Coahuila, que informó a través de un comunicado: “los Módulos de Atención Ciudadana del INE Coahuila permanecerán cerrados el jueves 14 y viernes 15 de abril; te esperamos nuevamente a partir del lunes 18 de abril”.