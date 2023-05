Párroco de Acuña: céntrense en lo bueno del candidato y no escuchen descalificaciones

ACUÑA, COAH.- La Iglesia Católica hizo un llamado a la comunidad, para que conozca a fondo las propuestas de los candidatos rumbo a las elecciones del 4 de junio, rescatando lo bueno y no lo malo de los debates.

“Antes de ir a votar por un partido, hay que ver cada una de las propuestas de sus candidatas y candidatos, qué es lo que ofrecen, qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos en cada cargo que estarán desempeñando”, refirió el párroco de la Iglesia de Guadalupe, Jesús Alberto Guevara Chapa.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El panismo en Coahuila está de luto’; rinden homenaje a don Lorenzo Burciaga

Subrayó que en un debate se debe poner atención en las propuestas, más que escuchar lo negativo de cada participante.

“Porque todos tenemos algo negativo en nuestras vidas, también queremos conocer lo positivo de cada uno como persona y luego las propuestas mismas, porque es allí en donde tenemos que descubrir y decir: ‘este candidato o partido, verdaderamente me está entregando lo que yo necesito, lo que la comunidad necesita’”, dijo.

Guevara Chapa, mencionó que un candidato o candidata puede equivocarse o tener algo negativo en su vida, pero eso no quiere decir que sea mala persona o el partido al que pertenece.

“Hay excelentes políticos, por eso tenemos que conocer a la persona y su propuesta. Nosotros en la iglesia, en las misas de los domingos, invitamos a nuestros feligreses a que vayan y voten en las elecciones, que no digan -es lo mismo de siempre, todos hacen esto- no, no, porque este candidato puede ser bueno, peo hay que conocerlo y escucharlo, porque no es lo mismo lo que te cuenten por allí a que tú lo conozcas y escuches su propuesta”, apuntó el religioso.