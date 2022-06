Participará consejero del IEC en evento de Morena en Coahuila; asegura que es válida su intervención

El consejero del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Rodríguez Fuentes, participará este mes en un evento para jóvenes convocado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. El funcionario electoral afirmó que su intervención es válida, pues se trata de una jornada de capacitación y no de un acto político o de campaña.

Rodríguez Fuentes es uno de los ponentes del campamento “Juventudes en la vida política de Coahuila”, organizado por Morena, en un evento que se celebrará a finales de este mes en Parras.

El consejero del IEC impartirá una capacitación en referencia a las resoluciones con las cuales los partidos tienen que cumplir cuotas hacia la población vulnerable. Ante la controversia que pudiera generar su participación al formar parte de un organismo electoral, dijo que es viable al tratarse de un tema de capacitación.

“Quiero aclarar que no es un acto político, no es un acto de campaña, no es un mitin, sino que es una cuestión de capacitación desde la cultura democrática. Además la capacitación se la pide la propia Ley de Partidos”, expresó.

Dijo que consultó con el área jurídica del IEC e incluso del Instituto Nacional Electoral y que “no hay ninguna prohibición, y además es un evento que está abierto al público en general”.

Por su parte, la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León, mencionó no tener conocimiento de la participación del consejero; sin embargo, dijo que es correcto que se den capacitaciones a partidos políticos.

”En algunas ocasiones lo que hemos hecho es que sí damos capacitaciones diferentes, aunque las formas son diversas”, dijo.