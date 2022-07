‘Perforación de pozos en Coahuila no soluciona el problema de falta de agua’: especialista

El anuncio del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sobre la perforación de al menos 30 pozos para abastecer de agua a Coahuila es una medida reactiva, “un curita”, que no atiende soluciones integrales de planeación, ordenamiento y administración de los recursos, explicó la doctora y experta en temas hídricos Rosario Sánchez Flores.

Asimismo subrayó que la escasez de agua derivada del modelo de desarrollo y económico es un tema mundial cuyas afectaciones no solo son visibles en la sequía del estado y el desabasto en Nuevo León.

“Para el caso de Coahuila sí es una respuesta obvia del Gobierno de buscar agua por si las dudas. Es una medida reactiva, no es una medida proactiva, porque el problema no viene por ahí. El problema es que esto no es una situación temporal”, señaló la también directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales y senior research scientist del Texas Water Resources Institute, Texas A&M University.

“Es un curita, que me preocupa todavía más”, agregó la doctora Rosario Sánchez y explicó que las autoridades aún no comprenden la gravedad de la situación y esperan que la situación mejore con un huracán o con la llegada de lluvias, pero no ven el problema de manera sistémica.

Es decir, si la naturaleza ya no provee cierta cantidad de agua, hacer perforaciones a mayor profundidad es como sacar dinero de la cuenta de ahorros, con el agravante de que entre más profundo se encuentre el líquido, menor calidad va a tener.

“La respuesta no siempre va a ser seguir haciendo pozos, eso es solo trabajar una parte del problema”, apuntó la experta por la Universidad de Texas, pues esa presunta solución es de nivel básico, cuando el problema es de mayor complejidad.

“No nos va a dar la sustentabilidad ni en los próximos 20 años. Es para solucionar algo inmediato, pero no va a dar más que eso”, subrayó la doctora Sánchez Flores.

Explicó que otros pasos para avanzar a una visión integral es la administración eficiente del agua, el uso de agua tratada, estrategias de reuso y captación de agua de lluvia, protección de los acuíferos, la investigación de los mantos freáticos.

Además de establecer límites al sistema del agua, desde los derechos concesionados a las empresas y al uso de la agricultura, además del consumo humano, así como la transparencia e informar correctamente a la sociedad sobre el problema, sin caer en generar pánico.

Por ejemplo, cuestionó que el Gobierno no exija a las industrias planes de tratamiento de agua y que los desarrolladores de viviendas carezcan de estructuras captadoras de líquido que garanticen el abasto de agua para los habitantes durante al menos 100 años, como ocurre en otros países.

“El Gobierno no va a poder solucionar un problema de agua solo, necesita a la comunidad y a todos los actores involucrados”, expresó la doctora Rosario Sánchez

Detalló que “el clima ya no es aliado ni lo va a ser al menos en cinco generaciones. Es hora de ponernos las pilas y asumir la responsabilidad de manera seria y social”.

Ante estos escenarios, enfatizó que el papel de las autoridades es la administración eficiente de los recursos hídricos y aplicación de estrategias que superen las simples campañas de concientización que no generan resultados medibles.

