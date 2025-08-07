Perros devoran el cuerpo de su dueña; tenía varios días de fallecida en Parras de la Fuente

Coahuila
/ 7 agosto 2025
    Perros devoran el cuerpo de su dueña; tenía varios días de fallecida en Parras de la Fuente
    La casa fue acordonada en espera de los peritos, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones. FOTO: PEDRO PESINA

La mujer de 56 años vivía con al menos 17 mascotas

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una dantesca escena se registró la tarde de este jueves en la calle 16 de Septiembre, en el municipio de Parras, luego de que una mujer de 56 años fuera localizada sin vida en el interior de su vivienda, en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido parcialmente devorada por sus propios perros.

Bertha Ramírez, conocida en el barrio por vender frituras en un triciclo, llevaba varios días sin ser vista. La preocupación de sus vecinos y familiares creció al no obtener respuesta a las constantes llamadas a su teléfono celular, situación que detonó una movilización de unidades de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Monclova inicia remodelación integral en área de Urgencias del HGZMF No. 7

Fue cerca de las 13:30 horas cuando, tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, bomberos acudieron al domicilio, autorizados por familiares para forzar la entrada. Al ingresar, hallaron el cuerpo de la mujer tendido en el pasillo principal de la vivienda, en estado de putrefacción.

Los elementos se percataron de que el cadáver presentaba pérdida de tejido en el brazo izquierdo y rostro, lesiones aparentemente provocadas por los perros que habitaban en el domicilio. En el interior se contabilizaron al menos 10 canes, aunque vecinos aseguraron que la mujer vivía con hasta 17 perros.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Policía Civil de Coahuila y personal del cuerpo de bomberos, en tanto que los peritos de criminología arribaron alrededor de las 16:00 horas para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley que determinará la causa exacta de la muerte, mientras que las autoridades ya investigan las condiciones en las que vivía la mujer y el estado de los animales.

Temas


Perros
Parras

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dino Cantú, directora de la Aceleradora de Ciudades, destacó que el diagnóstico para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza se elaboró con una metodología respaldada por estándares internacionales y su experiencia en instituciones como la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el BID y el Banco Mundial.

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia
Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes.

Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
Hugo Gutiérrez y su bastón de mando

Hugo Gutiérrez y su bastón de mando
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
true

Coahuila: el problema de tener cada vez más autos
La consejera electoral Carla Humphrey propone que Coahuila, único estado con elecciones en 2026, sea el primer escenario para aplicar la reforma en materia de fiscalización.

Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización