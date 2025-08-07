Perros devoran el cuerpo de su dueña; tenía varios días de fallecida en Parras de la Fuente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una dantesca escena se registró la tarde de este jueves en la calle 16 de Septiembre, en el municipio de Parras, luego de que una mujer de 56 años fuera localizada sin vida en el interior de su vivienda, en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido parcialmente devorada por sus propios perros.

Bertha Ramírez, conocida en el barrio por vender frituras en un triciclo, llevaba varios días sin ser vista. La preocupación de sus vecinos y familiares creció al no obtener respuesta a las constantes llamadas a su teléfono celular, situación que detonó una movilización de unidades de emergencia.

Fue cerca de las 13:30 horas cuando, tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, bomberos acudieron al domicilio, autorizados por familiares para forzar la entrada. Al ingresar, hallaron el cuerpo de la mujer tendido en el pasillo principal de la vivienda, en estado de putrefacción.

Los elementos se percataron de que el cadáver presentaba pérdida de tejido en el brazo izquierdo y rostro, lesiones aparentemente provocadas por los perros que habitaban en el domicilio. En el interior se contabilizaron al menos 10 canes, aunque vecinos aseguraron que la mujer vivía con hasta 17 perros.