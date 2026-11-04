Persiste optimismo en Ramos Arizpe ante giro político en Texas y Estados Unidos

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    Persiste optimismo en Ramos Arizpe ante giro político en Texas y Estados Unidos
    Tomás Gutiérrez Merino prevé condiciones favorables para atraer empresas y generar empleos en Ramos Arizpe. REDES SOCIALES

El alcalde Tomás Gutiérrez destaca perfil latino del Congreso estadounidense y prevé impulso económico para la industria local

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, vislumbró un panorama favorable para la economía local tras las recientes elecciones y el cambio de timón político en Texas y Estados Unidos.

El edil señaló que la reconfiguración en el Congreso estadounidense impulsará la toma de decisiones basada en la conveniencia mutua y en la fortaleza de la comunidad latina en ese país.

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“Creo que eso nos va a ayudar mucho... la economía en Estados Unidos sabemos que va a cambiar a partir de ahora que el Congreso cambia de color”, afirmó el presidente municipal.

Gutiérrez Merino consideró que estas condiciones, junto con el fortalecimiento de la conectividad aérea, favorecerán la creación de empleos y la llegada de nuevas empresas a la región.

A la par del contexto internacional, el edil reconoció que la administración enfrentó severos retos financieros por la desaceleración económica, los aranceles internacionales y las retenciones federales por una deuda histórica en luminarias.

No obstante, sostuvo que la estrategia de austeridad no ha frenado los compromisos; la meta es cerrar el año entregando apoyos en 95 escuelas, de las cuales se lleva un avance superior al 80%.

De cara a su segundo informe de gobierno en diciembre, el alcalde proyecta un cumplimiento cercano al 80% de sus compromisos de campaña, enfocados en infraestructura y seguridad.

Finalmente, descartó ajustes en su gabinete municipal, al asegurar que mantiene un equipo de trabajo consolidado y comprometido las 24 horas con la ciudadanía de Ramos Arizpe.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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