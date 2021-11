Pide Senado de la República que UAdeC informe sobre casos de acoso sexual

El Senado de la República aprobó un dictamen durante su última sesión para solicitar a la Universidad Autónoma de Coahuila un informe detallado sobre el manejo de las denuncias de acoso, hostigamiento o abuso sexual que le fueron reportadas de 2018 a fecha.

Lo anterior, derivado de un caso de agresión a estudiante de Derecho en Coahuila, que a pesar de contar con una orden para que su agresor no se acerque a ella, la UAdeC no habría tomado medidas al respecto, denunció la senadora de Morena, Eva Eugenia Galaz Caletti desde la tribuna.

La Cámara de Senadores también llamó a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila ponga en marcha un protocolo de atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia en razón de género, en las instituciones de todos los niveles educativos de la entidad.

En el dictamen, las y los senadores integrantes de la Comisión de Igualdad y género, destacaron la urgencia de fortalecer los mecanismos y las acciones de prevención, atención y sanción, destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, particularmente, en los sector educativo de todos los niveles, incluyendo el universitario.

COAHUILA, DONDE MÁS HA

IBCREMENTADO EL FEMINICIDIO

Además, la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, subrayó diversos datos proporcionados que evidencian que Coahuila es la entidad del país donde más ha aumentado el delito de feminicidio.

En México, se agrega en el documento, los feminicidios pasaron de 559, entre enero y agosto de 2018, a 638 en el mismo periodo de 2019.

Aunado a esto, los primeros 8 meses del año se registraron mil 464 casos de mujeres que han sido victimas de lesiones dolosas, tres de secuestro, 68 de abuso sexual, 47 de violación, además de que se registraron 3 mil 123 llamadas de emergencia al 9-1-1 por casos de violencia de pareja.

Asimismo, mostró tablas comparativas sobre el incremento en las agresiones de índole sexual durante los últimos años.

En tribuna, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena, relató el caso de una estudiante de Derecho, que a pesar de contar con una orden para que su agresor no se acerque a ella a menos de 500 metros, la Universidad no ha tomado medidas al respecto.

Los hechos de violencia contra alumnas y maestras en centros universitarios, asentó, son inadmisibles y desincentivan su participación en el ámbito educativo.

Además, destacó que la violencia contra las mujeres tiene como uno de sus ejes estructurales la impunidad, por lo que, de no investigar estos hechos, si los agresores no son enjuiciados, las penas no son cumplidas y no se toman medidas al respecto, estos actos continuarán, porque la impunidad es permiso explícito a los agresores para seguir actuando”.